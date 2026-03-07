Pour le groupe anglais Jaguar Land Rover, l’année 2026 s’annonce joyeuse avec trois nouveautés électriques, dont le nouveau Range Rover Velar

Pour 2025, le groupe Jaguar Land Rover n’avait pas vu venir la cyberattaque qui a paralysé pendant de longues semaines ses moyens de production. Cela a aussi ralenti l’arrivée de nouveaux modèles (qui sont tous, électriques). C’est désormais de l’histoire ancienne et 2026 va marquer le retour des marques anglaises sur le devant de la scène.

Chez JLR on prévoit de présenter trois nouveaux modèles cette année. Chez Jaguar ce sera la nouvelle GT électrique, tandis que chez Land Rover, on va accueillir (enfin !) la version électrique du Range Rover, mais aussi le tout nouveau Range Rover Velar, électrique lui aussi. Un modèle qui poursuit encore des essais de mise au point en Laponie suédoise.

Base moderne électrique pour le Velar de deuxième génération

Le Range Rover électrique s’appuie encore sur la plateforme « Modular Longitudinal Architecture ». Il s’agit toujours de la base technique du Range Rover thermique actuel, même si elle a été dotée d’une architecture électrique 800 volts. Le nouveau Range Rover Velar aura droit, quant à lui, à une base technique moderne qui se nomme « Electric Modular Architecture ». Il s’agit d’une base à architecture 800 volts qui a été conçue spécialement pour les modèles électriques du groupe JLR comme la future Jaguar GT. Cette base se verra équipée d’une grosse batterie (118 kWh) et de trois moteurs électriques pour les versions les plus haut de gamme. Le Range Rover Velar devrait donc afficher une puissance élevée tout en disposant d’une belle autonomie (proche ou dépassant les 600 km).

Un profil de coupé cinq portes

La deuxième génération du Range Rover Velar qui va être dévoilée cette année pour une commercialisation en 2027 sera exclusivement électrique. Par rapport au modèle thermique, qui devrait rester encore longtemps au catalogue, le temps que les ventes du modèle électrique décollent, on voit que la hauteur du modèle est limitée, avec un vitrage latéral à la taille réduite. Le modèle affiche une allure de coupé 5 portes, avec une ligne de toit fuyante et allongée. Il ne faut pas tenir compte de l’excroissance qui recouvre la lunette arrière qui ne sert qu’à modifier le profil du véhicule. On attendra que ce modèle se débarrasse de son camouflage pour contempler le design du montant « C » qui devrait être particulier.