Les 10 semi-finalistes des World Car Awards 2026 sont connues

Alors que la voiture européenne de l’année 2026 vient d’être dévoilée, un nouveau titre majeur vient de donner quelques nouvelles de son élection en cours. Celle-ci aboutira, le 1er avril prochain, à la remise du titre de World Car 2026 (voiture mondiale de l’année) en préambule du salon de New York.

Comme chaque année, ce sont 98 journalistes automobiles représentant 33 pays qui notent les principales nouveautés mises en vente durant l’année passée. Afin de lever toute ambiguïté, rappelons que l’auteur de ces lignes est en charge de représenter la France au sein de ce jury. Rappelons également que, en parallèle à ce prix seront également remis ceux de la World Urban Car (citadine), World Luxury Car (voiture de luxe), World Performance Car (sportive), World Electric Car (électrique) et World Car Design of the Year (la plus belle voiture).

Après la révélation des modèles éligibles, le 15 septembre dernier, voici les modèles qui accèdent à la demi-finale pour chaque catégorie. Spoiler : plus aucune française n’est en lice.

World Car Award

Des 58 nouveautés pouvant initialement prétendre à ce titre, le jury a conservé les 10 meilleures. Et, surprise, même si le nombre d’électriques à atteindre ce stade progresse par rapport à l’année dernière, le pétrole fait encore de la résistance ! Quatre demi-finalistes sont ainsi thermiques et/ou hybrides : Audi Q5, BYD Seal 6 DM-i, Hyundai Palisade et Toyota Rav4. S’y ajoute un modèle multi-énergies, la Mercedes CLA, qui vient d’ailleurs d’être couronnée au niveau européen.

Côté électrique, Kia compte encore deux modèles en lice (EV4 et EV5), son cousin Hyundai, un (Ioniq 9), tandis que la nouvelle Nissan Leaf complète ce quatuor asiatique. Ne reste qu’une place pour l’Europe, et c’est le BMW iX3 qui l’occupe.

World Urban Car

Pour 2026, seuls 5 modèles étaient éligibles à ce titre. N’en subsiste plus que 5. Et la grande perdante est… la Vinfast VF6. Depuis quelques années, les marques chinoises ont largement investi ce créneau, et cette année ne fait pas exception avec 3 demi-finalistes en provenance de l’Empire du Milieu : la Baojoun Yap Plus/Chevrolet Spark EUV, la Firefly et la Wuling Bin Guo/Ari Poly. Face à elles, la nouvelle version du Hyundai Venue et l’Alfa Romeo Junior.

World Luxury Car

La DS n° 8 ne parvient pas à se qualifier pour le second tour de vote. Pourtant, traditionnellement, les marques européennes brillent dans cette catégorie. Ce pourrait bien être, une fois de plus, le cas en 2026 puisque 3 semi-finalistes (Audi A6 e-tron, Audi A6 et Volvo ES90) sont estampillées "Europe" (du moins de par leur logo, la Volvo étant fabriquée en Chine). Le trophée pourrait toutefois bien échoir sur l’autre rive de l’Atlantique, puisque les Cadillac Vistiq et Lucid Gravity ont encore toutes leurs chances.

World Performance Car

Au fil des années, le 100 % électrique est parvenu à s’immiscer dans cette catégorie. Ainsi, sur les 20 modèles initialement en lice, 11 étaient zéro émission. Mais le pétrole n’a pas dit son dernier mot. Dans les 5 modèles toujours en course, on compte une seule électrique, la Hyundai Ioniq 6 N, clone technique de la Ioniq 5 N couronnée en 2024. Saura-t-elle prendre le dessus sur les BMW M2 CS, Chevrolet Corvette E-Ray, Land Rover Defender Octa et Mercedes-AMG GT 63 Pro ?

World Electric Vehicle

Même si, sur la plupart des marchés, leurs ventes ne progressent pas aussi vite qu’attendu, les voitures électriques sont de plus en plus nombreuses au sein des catalogues des marques. Sur les 12 derniers mois, 43 nouveautés à la vocation internationale ont ainsi été commercialisées. Mais seulement 5 peuvent encore espérer être élue : l’Audi A6 e-tron, le BMW iX3, le Hyundai Ioniq 9, la Mercedes CLA et la Nissan Leaf.

World Car Design of the Year

Parmi tous les modèles éligibles dans toutes les autres catégories, un collège de 7 spécialistes de renommée mondiale en matière de design a désigné les 5 qui méritent de décrocher ce titre. Accèdent donc à la finale, la Firefly, le Kia PV5, le Lynk & Co 08, la Mazda 6e/EZ-6 et la Volvo ES90.