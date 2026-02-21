En surmotorisant son Twizy, il bat une Audi S1 en drag race
Compatible avec la catégorie des voitures sans permis dans sa plus petite version, le Renault Twizy est généralement un quadricycle sage au look amusant. Outre-Manche, un atelier voit les choses différemment en lui offrant un moteur électrique de moto survoltée.
Avec sa forme de quadricycle branché, le Renault Twizy est une solution idéale pour circuler en ville avec un encombrement réduit et des rejets de CO2 nuls. Cela dit, son poids ridiculement bas et sa simplicité technique a de quoi donner des idées. La preuve avec le tuneur DM Performance bien déterminés à en faire une bête de course.
À la manière d’une voiturette de golf swappée avec un bloc de Yamaha R1, le Renault Twizy reçoit un moteur électrique de motocross Stark Varg catégorisée dans les 450 cm³. De quoi faire bondir sa puissance à plus de 80 chevaux et surtout son couple maxi à 938 Nm. Une artillerie associée à une batterie plus légère de 64 kilos pour en faire un quadricycle aux performances très prometteuses.
Plus rapide qu’une citadine sportive
Afin de vérifier si l’ensemble fonctionne comme attendu, DM Performance met son Renault Twizy face à une urbaine musclée plutôt généreuse en puissance. Il s’agit de l’Audi S1 revendiquant non moins de 231 chevaux pour un couple de 370 Nm de couple grâce à sa mécanique 2,0l quatre cylindres turbocompressée. Hélas pour l’Allemande, ce n’est pas suffisant pour concurrencer cette étrangeté artisanale. Lors d’une drag race, le Twizy bondit et passe rapidement devant jusqu’à plus de 160 km/h.
