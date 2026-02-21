Formule 1 à fond : l’album indispensable pour les petits et utile pour les grands

Certains s’imaginent que Lewis Hamilton est un mannequin de la Fashion Week, ou que l’effet de sol est la réaction de leurs amis lorsqu’ils découvrent le parquet en point de Hongrie de leur nouvel appart.

Car tout le monde n’est pas abonné à Canal+ ou aux articles de Cédric Pinatel sur la Formule 1. Tous ceux-là feraient bien de s’offrir cet album. Car Formule 1 à fond, leur dira tout, sans statistiques inutiles, ni jargon ultra-technique, très simplement. Et pour cause.

D’Alfa à McLaren

Ce bouquin de Matt Ralphs illustré par Dragan Kordic est destiné aux 8 – 12 ans. Mais s’il se permet de tutoyer ses lecteurs, il ne les infantilise pas : il les instruit. Du coup leurs parents, s’ils sont ignares en matière de F1, apprendront eux aussi des centaines de trucs techniques, économiques et sportifs sur la discipline reine.

Le livre replonge aussi dans l’histoire de ce sport, rappelle l’Alfa 158 de 1950, la Lotus 25 de 1962 ou la McLaren/Honda MP4/4.

En plus, l’album n’élude ni les drames, comme celui qui a coûté la vie à Wolfgang von Trips et à quinze spectateurs à Monza en 1966, ni le machisme de la Formule 1, ni le fait que Hamilton soit l’unique pilote noir de toute l’histoire de ce sport.

Un titre mal choisi

Si l’ouvrage entre dans certains détails techniques comme les zones de DRS, ces portions de piste ou les pilotes peuvent utiliser leur réduction de traînée, il évoque aussi l’argent roi. Et rappelle au passage, que Max Verstappen a touché 58 millions d’euros l’an passé.

Mais il est un reproche à faire à cet album. Son titre, Formule 1 à fond est peut-être un peu trop passe-partout et un peu trop niais. Il peut éloigner et rebuter quelques lecteurs, alors que, eux-mêmes et tous les autres, devraient se précipiter dessus. À fond.