Dacia Duster 140 ch : pourquoi ce nouveau moteur au prix du GPL nous laisse perplexes

En bref SUV polyvalent

Nouveau moteur

A partir de 24 000 €

Dacia enrichit l’offre de motorisations du Duster d’une version micro-hybridée de 140 ch. Le 3 cylindres essence suralimenté associé à un système d’hybridation légère 48 V ici est exclusivement livré en boîte mécanique. Le Duster ainsi motorisé est accessible dès 24 000 €, soit le même prix que le nouveau très économique Eco-G 120 (3 cylindres à bicarburation essence/GPL), équipé au choix d’une boîte mécanique ou automatique et promettant plus de 1 500 km d’autonomie, tous pleins faits. Nous avons questionné Dacia sur la pertinence de cette cohabitation tarifaire et la réponse ne nous a vraiment pas convaincus.

Une stratégie tarifaire qui pose question

« Ces deux motorisations répondent à des usages distincts (le Mild hybrid 140 est adapté aux trajets urbains plus courts, l’Eco-G 120 aux grands roulages, avec un confort de conduite accru) et le positionnement prix répond à une stratégie d’offre qui a pour objectif que chaque client puisse choisir l’une de ces technos en fonction de son usage, pas en fonction du seul critère coût (…) Le GPL étant plébiscité par nos clients (coût d’usage et autonomie), nous y avons ajouté une BVA pour plus d’agrément. Cette technologie, tout comme l’hybridation légère, a un coût, qui explique pour partie la convergence des tarifs », explique Dacia. Proposer un moteur essence "puissant" et exclusivement en boîte mécanique pour un usage urbain, curieux.

Peu émetteur en CO2, ce moteur à hybridation légère permet d’adoucir le montant du malus (330 € au maximum) et comme le Duster est une construction légère (1 440 kg), il échappe au malus sur le poids. À ce propos, le petit 3 cylindres profite de cette légèreté pour exprimer sa vitalité sans forcer. Le couple déboule à mi-régime, bien aidé par l'électrification, et se porte garant d’accélérations soutenues et de reprises solides. Sur le papier, ses performances sont similaires à celles de l’hybride 155 avec un 0 à 100 km/h sous les 10 s et une V-max de 180 km/h. Dans la vraie vie, cette motorisation offre davantage de peps et d’homogénéité que l’hybride 155. Vous aurez par exemple moins de difficultés à affronter un relief et moins de frustration pour dépasser ou voyager avec 5 occupants à bord.

À la différence, ce bloc est exclusivement livré en boîte mécanique. Vraiment dommage. Cette dernière s’avère accrocheuse notamment en quatrième où l’on peut littéralement entendre les pignons craquer. Il s’agit d’une boîte à six rapports. Le sixième n’a que pour objectif d’abaisser la consommation sur autoroute et les taux de CO2. En parlant de consommation, le bilan est plutôt positif avec un 6,4 l/100, réalisé sur un parcours de 500 km. Le Duster MHEV 140 s’avère plus alerte et vif à conduire que l’Hybrid 155 dans quasiment toutes les situations… sauf en ville. L’absence de boîte automatique, les à-coups générés par le boost de l’électrique à basse vitesse et le premier rapport très court rendent la conduite urbaine saccadée et pas vraiment agréable.

Ce moteur plus musclé met en lumière les progrès réalisés en matière de châssis. Le SUV de Dacia présente une meilleure tenue de caisse dans les virages sans se départir d’un bon niveau de confort. L’insonorisation gagnerait toutefois à être améliorée. Sur autoroute à vitesse de croisière, les bruits d’air et de roulement sont assez présents. La précision et la consistance de la direction ont aussi fait l’objet d’améliorations mais le Duster n’en devient pas un outil de précision pour autant. Il reste toutefois l'un des véhicules les plus polyvalents du marché qui remplit correctement sa tâche dans pratiquement tous les domaines.

Hormis quelques habillages additionnels sur les versions haut de gamme, l’intérieur demeure agréable à vivre. Les plastiques sont durs mais agrémentés d’inserts et ornés de dessins valorisants. Très bon point, le SUV roumain dispose de nombreux rangements intérieurs qui en font un bon compagnon de la famille. Tout comme le vaste coffre (594 litres) parfaitement adapté à cet exercice. Ce dernier dispose en prime d’un plancher modulable qui abrite un kit de gonflage ou une roue de secours optionnelle (250 €). La banquette arrière réserve un accueil correct à deux adultes de bonne taille. Les assises sont bien creusées et l’espace aux genoux s’avère vivable pour les grands gabarits.

Le système multimédia de base, simple et fonctionnel, propose d’entrée la réplication smartphone sans fil. Une version plus évoluée intégrant la navigation connectée et un système sono (6HP) est proposée en option à 600 € mais elle ne nécessite pas l’investissement à nos yeux.