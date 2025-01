Dacia Duster vs MG ZS : quel SUV hybride pour moins de 30 000 € ?

Un SUV familial neuf au prix d’une occasion. C’est le fond de commerce du Dacia Duster depuis une quinzaine d’années. Cette stratégie a fonctionné puisque le SUV de Dacia s’est vendu à près de 2, 5 millions d’exemplaires et truste régulièrement les podiums des meilleures ventes en France mais aussi en Europe, depuis des décennies.

Mais au fil des générations le Duster s’est embourgeoisé, essayant de décoller son étiquette de voiture low-cost au profit d’un SUV « outdoor tout en relevant son niveau de qualité et de prestations. La clientèle a toujours suivi car, le Duster reste malgré tout bien moins cher que la concurrence.

L’arrivée de MG Motors en Europe a rebattu les cartes. Le constructeur qui bat pavillon chinois casse les prix de tous ses modèles et se positionne désormais comme l’ennemie numéro 1 de Dacia. Le nouveau MG ZS en est l’illustration. Le SUV familial débarque en Europe, d’abord équipé d’une motorisation hybride auto-rechargeable, avec un prix d’appel de 22 990 €. Soit, moins cher que la Dacia Duster hybride, facturé à partir de 26 800 €.

Equipement : deux belles offres

Nous opposons aujourd’hui les deux versions haut de gamme du catalogue. A savoir le MG ZS Hybrid+ Luxury facturé 26 990 € et le Dacia Duster Journey vendu 28 400 €. D’emblée, le Chinois met une claque au Duster sur la partie rapport prix/équipements. C’est bien simple, tout est compris de série et seule la peinture est facturée.

Pour obtenir l’équivalent chez Dacia, il faudra mettre la main à la poche : siège et volant chauffant (300 €), caméra 360 avec détection des angles morts (490 €), sellerie TEP (disponible sur finition Extrême+). Le ZS va plus loin proposant des équipements inexistants au catalogue du Duster comme le siège conducteur à réglages électriques, l’alerte de trafic arrière, le régulateur de vitesse adaptatif, la planche de bord en plastique moussé recouverte de similicuir surpiqué, un écran de 12,3’’ ou encore l’entrée mains-libres. Si le Duster s’avère compétitif sur les versions GPL et thermiques, il faut reconnaître qu’en hybride, le ZS sort largement en tête.

Budget : deux affaires à faire

1 410 € séparent les deux modèles comparés ici. Dans les deux cas, les SUV échappent aux deux malus en France, celui sur le CO2 et celui sur le poids. Ils affichent également les mêmes niveaux de consommations WLTP (5,1 l/100 km). Si le Duster conserve une bien meilleure valeur de revente sur le marché de l’occasion, cet argument ne suffit pas à combler l’écart, sachant que le MG ZS est garanti 7 ans ou 150 000 km contre 3 ans et 100 000 km pour le Duster. En termes de Budget, le MG ZS Hybrid + remporte la mise.

Aspects pratiques : des SUV adaptés à la famille

Plus court d’une dizaine de centimètres (4, 34 m contre 4, 43 m pour le ZS), le Duster présente un rapport habitabilité/encombrement plus favorable que le MG. L’espace aux places arrière est correct pour y loger deux adultes d’1, 80 m. Toutefois, ces derniers seront plus à leur aise à l’arrière du MG ZS offrant une banquette plus moelleuse, un dossier plus incliné et surtout davantage d’espace pour les jambes et au niveau de la tête. Pour le coffre en revanche, c'est une quasi-égalité avec dans les deux cas une belle surface de chargement et des volumes proches (448 litres pour le MG ZS contre 430 litres pour le Duster).

Une fois les banquettes rabattues, le ZS met à profit ses 10 cm supplémentaires et offre jusqu’à 1 166 litres contre 1 485 litres pour le Duster. La modularité est basique dans les deux cas avec une banquette rabattable 60/40, un plancher modulable. Le Duster propose des rangements plus pratiques, à l’image du combiné placé au pied de la console centrale qui concentre un double porte-gobelets, deux logements dont un équipé d’un chargeur à induction et un rangement sous l’accoudoir. Le Duster peut aussi disposer (en option) des astucieuses barres de toit modulables (rails fixes de série sur le ZS) et d’un tas d’accessoires pratiques (rangement ; éclairage, supports) facturés à petit prix. Des éléments indisponibles chez MG.

Factuellement, le ZS est plus vivable et plus confortable aux places arrière, grâce à ses 10 centimètres de plus, mais d’un point de vue objectif, le Dacia Duster exploite mieux les volumes dans un gabarit plus compact. En temps normal, le Duster remporterait la partie pratique mais celle-ci comprend au sein de notre notation, la qualité de présentation. Et malgré son prix très agressif, le MG ZS présente un intérieur plus soigné que celui du Duster. Ce dernier se compose de plastiques de belle qualité, rembourrés non seulement sur le haut, mais aussi la partie médiane de la planche de bord, faisant face aux passagers. Même les panneaux de porte se couvrent d’un plastique souple et agréable, inexistant à bord de son concurrent.

Intégralement en plastique dur, la planche de bord du Duster est toutefois agréablement dessinée et bien assemblée. Les écrans que ce soit pour les combinés d’instruments ou l’écran tactile central sont plus grands à bord du ZS. Au décompte des points, les deux véhicules sont à égalité sur la partie pratique.