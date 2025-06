Un couple récupère leur propre voiture volée

Face à un vol de voiture, la solution la plus largement employée consiste à se rendre au commissariat de police le plus proche pour un dépôt de plainte sans grand espoir de la voir de nouveau un jour. Ainsi, pour éviter de se retrouver sans véhicule, ce couple britannique a plus d'un tour dans son sac.

Nos confrères de la publication anglaise The Times rapportent sur la toile l'histoire insolite d'un couple déterminé à reprendre possession de leur voiture. Pour cela, le duo porte plainte puis suit le signal d'un Apple Airtag astucieusement dissimulé dans l'habitacle. En découvrant que leur crossover (un Jaguar E-Pace) se trouve à quelques rues seulement de leur maison, il suffit de le déverrouiller et de le démarrer pour le ramener à domicile.

Un dispositif antivol en renfort

Le couple londonien subit pour la deuxième fois ce genre de problème. C'est pourquoi un système anti-démarrage préalablement installé en atelier empêche le voleur de circuler librement avec leur voiture. D'après les premiers éléments de l'enquête, le délinquant a employé un camion de remorquage pour déplacer l'auto un peu plus loin. Après le retour du Jaguar E-pace, la police relève dans la foulée les empreintes sur le véhicule sans néanmoins réussir à identifier l'auteur du vol.