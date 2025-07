Peugeot revient aux affaires avec deux nouvelles finitions

Peugeot profite de l’été pour enrichir sa gamme de deux nouvelles déclinaisons. Une offre bienvenue, car certains modèles doivent se contenter de deux niveaux, à l’image du 3008 (Allure et GT).

La première est destinée aux entreprises, un marché qui permet d’assurer un volume de vente conséquent. Simplement nommée Business, elle ajoute à la finition Style des 208, 2008 et 308 la caméra de recul, les rétroviseurs rabattables électriquement, Apple CarPlay et Android Auto, la navigation connectée Tom Tom ainsi que la reconnaissance vocale afin de piloter diverses fonctions du système d’infodivertissement.

Pour les 408, 3008 et 5008, la Business se base sur l’Allure en apportant en plus le Peugeot i-Connect Advanced (services connectés via l’application), les i-toggles tactiles qui permettent de configurer des raccourcis ou encore le chargeur par induction du smartphone. À noter que les 3008 et 5008 profitent en plus de la grande dalle de 21 pouces.

Enfin, les versions hybrides rechargeables des 308, 408, 3008 et 5008 s’équipent d’un chargeur embarqué de 7,4 kW.

Une présentation plus raffinée pour la GT Exclusive

La GT n’est plus le sommet de la gamme Peugeot, ce rôle revient désormais à la GT Exclusive. Une finition qui est disponible sur tous les modèles (hors 508 et Rifter), et surtout sur n’importe quelle motorisation choisie. Peugeot ne détaille pas encore tous les équipements supplémentaires, mais ils semblent assez limités : sièges avant électriques et chauffants en Alcantara (massant sur 308, 408, 3008 et 5008), recharge par induction pour les smartphones et système d’infodivertissement connecté.

Enfin, il manque une information de taille, celle des tarifs. Pour le moment, la marque ne les a pas communiqués.