Nous découvrons en vidéo les collectors de la BRI : Peugeot 405 T16

On a déjà plusieurs fois évoqué la Peugeot 405 sur Caradisiac, la SRi et la Mi16, mais jamais la T16. Si en rallye-raid, notamment au Dakar, la 405 T16 a succédé à la 205 T16, celle qui est arrivée dans les concessions n’a rien à voir. Dérivant de la Mi16X4, elle en conserve la transmission intégrale et la suspension arrière hydropneumatique issue de la Citroën BX, mais agrémente sont moteur 2,0 l 16 soupapes d’un turbo à géométrie variable, une première mondiale sur un bloc à essence.

Des performances qui séduisent la Gendarmerie

En ressort une puissance de 200 ch, voire 220 ch pendant 45 s quand l’overboost s’enclenche, ce qui a pour résultat des performances remarquables lors de sa sortie en 1992. En effet, la jolie berline sochalienne pointe à 235 km/h et effectue le 1 000 m DA en 28 s. De plus, la transmission intégrale magnifie le comportement routier, déjà excellent de la 405. Malheureusement, la T16 est horriblement chère, l’équivalent de 55 500 € actuels, et, lancée vers la fin de la carrière du cheval de bataille de Peugeot, se vendra peu jusqu’en 1995 : 1 046 unités seulement.

Parmi celle-ci, 10 seront attribuées à BRI, la brigade rapide d’intervention de la Gendarmerie nationale. En effet, les forces de l’ordre ont été séduites par les performances, le volume utile et la sécurité de la 405 T16. Ces exemplaires sont restés en service de 1995 à 2005, année où la Subaru Impreza WRX a fini par les remplacer.

Dans l’incroyable domaine de la Garde Républicaine, boulevard Henri IV à Paris, nous avons pu approcher des sportives sérigraphiées, dont la 405 T16, issue du Fonds de dotation pour le musée de la Gendarmerie nationale (FDMGN), qui aide, via des mécènes, comme l’ACO, ASO et Motul, le musée de la Gendarmerie à préserver son patrimoine roulant. Dont cette Peugeot, restaurée à neuf pour un montant colossal, avoisinant les 90 000 €.

Comme elle n’a pas vocation à être vendue, peu importe que cela dépasse nettement la valeur d’un très bel exemplaire, environ 40 000 €. Nous avons pu effectuer un bref tour dans cette 405 exceptionnelle entre toutes, en passager seulement. Particularité de la version Gendarmerie, elle se passe de l’intérieur cuir/Alcantara du modèle grand public, lui préférant la sellerie de la Mi16.

La Peugeot 405 T16 séduit toujours par son agrément

Totalisant un peu plus de 250 000 km, notre T16 du jour fonctionne à merveille, délivrant des accélérations encore fort respectables, le tout dans un confort évident, renforcé par une insonorisation soignée. Le modèle était, paraît-il, très apprécié des gendarmes : on les comprend.

Par ailleurs, à bord des voitures conçues dans les années 80, on est souvent surpris par le rapport encombrement/habitabilité inimaginable aujourd’hui, comme l’est aussi leur visibilité panoramique. Evidemment, la résistance en cas de choc n’est pas la même, mais force est de constater qu’en près de 40 ans, les voitures n’ont pas progressé de façon linéaire…