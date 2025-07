L'homme aux 120 Citroën qui a décidé d'en faire un incroyable musée

L’endroit se niche dans les gorges du Verdon, à Castellane exactement dans les Alpes-de-Hautes-Provence, un village d’environ 1 500 habitants. Un lieu dans lequel Henri Fradet a décidé d’assouvir entièrement sa passion. Pourquoi ce lieu si isolé ?

Très accueillant et toujours loquace en ce qui concerne son lieu et ses autos, il nous confie justement « que cet isolement a été un critère, c’est aussi une question de climat, meilleur pour la conservation des autos, mais aussi pour l'aspect touristique ». Ce n’est pas tout « puisque c’est sur ses petites routes que les anciennes Citroën ont été développées ». Ce premier aperçu du propriétaire du lieu nous fait dire qu’il n’y a pas de hasard. Un sentiment qui se confirmera tout au long de la journée passée à ses côtés et en compagnie de ses Citroën.

Cet endroit insolite est le fruit de plus de 40 ans consacrés à dénicher des Citroën de l’après-guerre jusqu’à 2000, en passant par les youngtimer, dans un « état exceptionnel d’origine et à très faible kilométrage », pour la plupart en peinture d’origine.

La tournée des agents Citroën

Tout a commencé en 1979 pour le propriétaire du CitroMuseum. Alors étudiant en licence d'électronique , il s'achète une 2CV avec laquelle il a « tous les problèmes du monde ». C'est ainsi qu'il se passionne pour la mécanique. Puis, un jour on lui propose un modèle neuf ou presque, « pas de rossignol, pas de jeux, pas de bruit, c'est magique, il faut la préserver ! » C'est alors qu'il a l'idée d'un musée, une idée qu'il propose à Citroën. Suite au refus de la marque, il décide de le faire, « avec seulement une voiture de chaque » initialement. Puis la passion a pris le dessus.

Pendant plusieurs années, il s’est employé à faire « la tournée des agents Citroën » pour se procurer des accessoires, des pièces détachées, des enseignes, de l’outillage, de la visserie, tout ce que l’on peut y trouver, ou presque. Mais surtout, le but principal était de dénicher un propriétaire qui ne se servait pas de son auto. Il a ainsi pu prendre contact avec certains d’entre eux avec pour objectif de compléter sa collection. Tenace, mais patient, il a ainsi mis la main sur des modèles, parfois rares, mais surtout dans des états proches du neuf. Ses voitures, possédant encore des plastiques de protection d’usine, ne sont pas rares !

Des pièces uniques

Le kilométrage moyen des exemplaires exposés avoisine les 20 000 km. Mais il existe des exceptions comme la GS Basalte ou la DS 21 Cabriolet de 1966, « des modèles trop rares pour prendre le risque de ne plus les recroiser ».

En plus de pouvoir admirer de belles autos, dont certaines sont rares comme la 2CV Sahara ou encore les prototypes M35 (trois exemplaires en sa possession !), le musée expose des croquis uniques, des logos inédits et de nombreuses enseignes d'époques. Nous vous invitons à regarder la vidéo dans laquelle M Fradet témoigne de sa grande connaissance de la marque avec de multiples détails et anecdotes incroyables.

Informations pratiques

Adresse :

Le musée se situe à 800 mètres après le village de Castellane sur la route de Digne.

Date d'ouverture :

De 12 avril au 12 octobre, chaque année

Horaires d'ouverture :

Tous les jours de 14h à 18h

Juillet/août : de 10h à 18h

Tarifs :

Adulte 8 €

Enfant : 4 €

Groupe : 6 € par personne (à partir de 15 personnes)

Si aucune visite guidée n'est prévue, M. Fradet se fera un plaisir de répondre à vos questions.

Site Internet :