Smart #5 x Trek : une collab qui roule riche en couleurs

Smart et Trek remettent ça. Après un vélo de route survitaminé et un VTT électrique aux airs de concept-car sur deux roues, les deux marques s’offrent une nouvelle escapade commune avec une édition unique de la Smart #5. La base ? Le dernier SUV électrique signé Smart. L’enrobage ? Une livrée Project One ICON “Couler”, directement inspirée des vélos de l’équipe Lidl-Trek sur le Tour de France 2025.

Et comme souvent dans ces collaborations entre univers, l’exercice de style vaut surtout pour ce qu’il raconte. Ici, une vision commune de la mobilité outdoor, active, sans limites — et bien sûr, haut de gamme.

Un Tour de France en SUV, sans transpirer

Derrière la peinture flashy, il y a du storytelling bien huilé. Cette Smart #5 "Couler" est censée évoquer le "mouvement fluide", la liberté, l’aventure, et tout ce que le vélo (et accessoirement un SUV à 60 000 €) peut vous promettre de mieux. Les coups de pinceaux sur la carrosserie sont volontairement bruts, les couleurs inspirées de l’équipe Lidl-Trek, et l’ensemble vise à "libérer la créativité". Rien que ça.

Du côté des specs, pas de changement : la #5 reste fidèle à sa fiche technique, avec sa plateforme 100 % électrique, son habitabilité généreuse, son allure massive qui efface d’un revers de la main l’image que nous pouvions avoir de Smart, sa charge ultrarapide, ses trains roulants qui peinent à suivre la patate de la version Brabus.

Le lifestyle 4+2 en embuscade

Cette Smart #5 spéciale n’est pas juste un one-shot graphique. C’est aussi le porte-drapeau d’une campagne plus large : la fameuse "open your mind Experience", où Smart et Trek organisent des événements à travers le monde, entre sorties vélo, accompagnement motorisé et apéros cyclistes devant des écrans géants diffusant le Tour de France. Bref, le lifestyle 4+2 : quatre roues + deux roues, pour deux fois plus de look et de légendes à raconter.

Et pendant ce temps-là, Smart continue son expansion tous azimuts, après avoir posé ses valises en Chine, en Europe, à Hong Kong ou encore en Malaisie. La marque, désormais entre les mains de Geely et Mercedes, rêve de séduire les “contemporary adventurers” (c’est comme les baroudeurs, mais avec un compte Instagram premium et un gravel à 10 000 €).

Smart, Trek, et vous dans tout ça ?

Si vous avez un vélo Trek, un SUV électrique et l’envie d’aller à la boulangerie par les sentiers, cette collab est faite pour vous. Pour les autres, elle a au moins le mérite de montrer qu’une voiture électrique peut encore se permettre un brin de folie esthétique.