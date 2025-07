Quelles marques décotent le plus ? Peugeot, Renault, DS, Dacia, BMW et les autres : surprises en vue !

"Renault, ça décote à mort"... "Les Porsche, elles prennent de la valeur avec le temps"... "Faut pas acheter italien, ça perd toute valeur au bout de 5 ans"... "Les premium décotent beaucoup moins que les autres"... Ce sont autant de petites phrases, d'idées reçues (ou pas !) que l'on a sur le marché de l'occasion. Mais est-ce la réalité ? Ou de vieux clichés éculés ?

Pour le savoir, nous avons fait appel à La Centrale, autre marque bien connue du groupe auquel appartient Caradisiac. Car les données emmagasinées, en provenance de plus d'un million d'annonces de vente de voiture passées chaque année, permettent de déterminer la perte de valeur de toutes les marques et modèles du marché, avec une grande précision.

Le principe est simple, nous avons donc récupéré, sur une période de 90 jours, les données de plus de 350 000 annonces passées, sur des autos de 1 à 10 ans. Et les prix de vente ont été comparés au prix du neuf de l'auto à sa sortie, version par version, pour déterminer la décote effective. Et cela nous a permis d'établir les classements que vous allez découvrir ci-dessous.

Il existe bien sûr quelques biais. Premièrement, le prix affiché n'est pas forcément le prix réel de vente après négociation. Mais c'est pour toutes les autos pareil. Ensuite, le prix du neuf utilisé, est un prix "hors option", et donc la décote réelle est en général plus forte que celle indiquée dans nos tableaux, et plus encore pour les modèles premium, dont les premiers propriétaires sélectionnent souvent des options plus nombreuses. Mais c'est encore une fois la même chose pour toutes les autos et il suffit de le savoir. Enfin, pour certains modèles, le volume d'annonce plus réduit peut fausser la moyenne, un phénomène que nous avons cherché à réduire en écartant de nos calculs les modèles pour lesquels moins de 1 000 annonces avaient été publiées sur la période.

La décote par marque à 1 an

Elle inclut les modèles qui ont entre 6 mois et moins de 2 ans. Fait notable, certaines marques ont des décotes négatives, ce qui signifie que les prix de vente moyens sont plus élevés que le prix du neuf. Cela s'explique le plus souvent par le fait que les premiers propriétaires souscrivent de nombreuses options à l'achat. Il n'est pas rare en effet pour une Porsche de cocher 20 000 € voire 30 000 € d'options, parfois plus encore ! Du coup, on a des prix de vente qui sont supérieurs aux prix du neuf hors options. Logique. Porsche, Land Rover et Maserati sont dans cette situation pour les occasions récentes. On remarquera les scores étonnants de Dacia et Mini, qui décotent très très peu la première année, un phénomène déjà observé. À l'autre bout du spectre, Tesla, Nissan et Seat perdent beaucoup de valeur. Mais c'est à relativiser pour Tesla, car est calculée ici une décote par rapport au prix catalogue hors bonus écologique. En réalité la décote est moindre.

Rang Marque Décote à 1 an 1 PORSCHE -18,70 % 2 LAND ROVER -2,40 % 3 MASERATI -1,00 % 4 DACIA 0,80 % 5 MINI 0,80 % 6 BMW 3,60 % 7 AUDI 4,50 % 8 JAGUAR 5,80 % 9 HONDA 6,80 % 10 SMART 7,90 % 11 MERCEDES 8,10 % 12 MAZDA 10,20 % 13 ALFA ROMEO 10,90 % 14 JEEP 11,20 % 15 SUZUKI 11,40 % 16 LEXUS 13,30 % 17 VOLKSWAGEN 13,70 % 18 TOYOTA 13,80 % 19 KIA 14,10 % 20 FORD 14,20 % 21 HYUNDAI 15,20 % 22 SKODA 15,20 % 23 MG 15,40 % 24 CUPRA 15,60 % 25 ABARTH 16,70 % 26 RENAULT 16,90 % 27 VOLVO 18,00 % 28 FIAT 18,10 % 29 MITSUBISHI 18,70 % 30 PEUGEOT 18,80 % 31 DS 20,00 % 32 OPEL 20,00 % 33 CITROEN 20,50 % 34 TESLA 20,80 % 35 NISSAN 22,00 % 36 SEAT 22,00 %

La décote à 3 ans

Ici encore, certaines marquent gardent des valeurs plus que hautes, avec des prix de vente encore proches de ceux du neuf ! Mais encore une fois, c'est par le jeu des options, car la perte de valeur réelle "options incluses" est plus forte, sans qu'on puisse vraiment la calculer (il faudrait savoir quelles options précises ont été sélectionnées sur chaque modèle vendu).

Reste que Dacia, peu concernée par des montants énormes d'options, est aux avant-postes, aux côtés de Honda, qui sans surprise garde de la valeur. Mais Citroën, DS, Opel et Peugeot dévissent et perdent beaucoup en 3 ans. Il faut probablement y voir un "effet Puretech" puissant... Le manque de fiabilité désormais de notoriété publique fait que les vendeurs doivent brader (nous l'avions constaté). De leur côté, les marques premium résistent parfaitement bien.

Rang Marque Décote à 3 ans 1 MASERATI -0,10 % 2 PORSCHE 1,90 % 3 ABARTH 14,50 % 4 HONDA 19,80 % 5 DACIA 19,90 % 6 LAND ROVER 23,40 % 7 TOYOTA 23,50 % 8 SUZUKI 24,20 % 9 AUDI 26,60 % 10 MERCEDES 27,00 % 11 VOLKSWAGEN 28,20 % 12 MINI 28,80 % 13 BMW 29,00 % 14 MAZDA 29,70 % 15 SKODA 31,10 % 16 FORD 31,40 % 17 JEEP 31,70 % 18 SEAT 31,70 % 19 LEXUS 31,80 % 20 ALFA ROMEO 32,00 % 21 CUPRA 33,80 % 22 JAGUAR 34,40 % 23 MITSUBISHI 35,70 % 24 KIA 36,20 % 25 VOLVO 36,50 % 26 HYUNDAI 37,10 % 27 MG 38,30 % 28 NISSAN 38,30 % 29 RENAULT 38,40 % 30 TESLA 39,20 % 31 CITROEN 40,50 % 32 DS 40,50 % 33 OPEL 40,60 % 34 PEUGEOT 41,90 % 35 FIAT 43,80 % 36 SMART 46,40 %

Les décotes à 5 ans

La hiérarchie commence à se figer un peu, à ne plus être complètement bouleversée. Dacia ne cesse d'étonner par sa résistance à la décote. Rien à voir avec la maison mère Renault par exemple. Smart, Tesla et surtout MG font par contre pâle figure au bout de 5 ans. Et Maserati, qui tenait bien jusqu'à 3 ans, plonge complètement. Quant à Fiat, étonnamment, les modèles de 5 ans décotent moins que les modèles de 3 ans... Peut-être ici un effet "volume" ou conjoncturel. On remarque aussi qu'à 5 ans d'âge, les marques premium résistent bien à la décote, ce qui ne sera pas le cas 5 ans plus tard (voir ci-dessous).

Rang Marque Décote à 5 ans 1 PORSCHE 9,40 % 2 DACIA 16,90 % 3 ABARTH 21,90 % 4 SUZUKI 26,50 % 5 CUPRA 30,50 % 6 HONDA 31,70 % 7 TOYOTA 32,40 % 8 MERCEDES 34,40 % 9 MINI 35,90 % 10 AUDI 36,50 % 11 VOLKSWAGEN 36,60 % 12 FORD 36,80 % 13 JEEP 37,50 % 14 FIAT 37,90 % 15 MITSUBISHI 38,30 % 16 SKODA 38,30 % 17 MASERATI 38,70 % 18 SEAT 39,20 % 19 BMW 39,70 % 20 MAZDA 41,10 % 21 LEXUS 43,00 % 22 LAND ROVER 43,40 % 23 ALFA ROMEO 43,90 % 24 KIA 44,00 % 25 CITROEN 44,80 % 26 JAGUAR 44,80 % 27 NISSAN 45,10 % 28 HYUNDAI 45,20 % 29 RENAULT 45,20 % 30 VOLVO 45,40 % 31 OPEL 46,80 % 32 PEUGEOT 47,00 % 33 DS 50,20 % 34 TESLA 51,00 % 35 SMART 54,00 % 36 MG 55,00 %

Les décotes à 10 ans

Au bout de 10 ans, les valeurs de la plupart des marques ont fondu de plus de la moitié du prix du neuf. Cela peut paraître beaucoup, mais c'est en réalité peu par rapport à la période précovid, où les décotes à 10 ans pouvaient atteindre - 75 % à - 80 %. Parfois plus. Alors quand on voit que certaines décotes ne dépassent pas les 40 %, on se dit que les temps sont durs pour les acheteurs de voitures d'occasion, en particulier pour ceux des Dacia, des Suzuki ou des Smart (étonnant car à 5 ans, les SMart décotaient beaucoup), des Honda, des Jeep ou des Toyota. Les marques françaises sont régulières en bas de classement en tout cas. Mais Renault fait toujours mieux que Peugeot, Citroën, ou DS. Et les marques premium, Audi, Mercedes, et surtout BMW, décotent en fait énormément au bout de 10 ans ! BMW même plus que Renault.

Rang Marque Décote à 10 ans 1 PORSCHE 28,40 % 2 ABARTH 36,60 % 3 DACIA 38,50 % 4 SUZUKI 41,10 % 5 SMART 42,50 % 6 HONDA 46,10 % 7 JEEP 48,10 % 8 TOYOTA 48,80 % 9 MASERATI 51,20 % 10 LAND ROVER 51,50 % 11 MAZDA 51,80 % 12 MINI 51,90 % 13 ALFA ROMEO 52,00 % 14 FORD 52,90 % 15 VOLKSWAGEN 54,20 % 16 FIAT 54,50 % 17 MITSUBISHI 55,40 % 18 SEAT 55,50 % 19 SKODA 55,50 % 20 JAGUAR 55,70 % 21 AUDI 56,60 % 22 MERCEDES 57,20 % 23 KIA 57,40 % 24 RENAULT 58,50 % 25 HYUNDAI 58,60 % 26 NISSAN 59,20 % 27 OPEL 60,10 % 28 BMW 60,30 % 29 LEXUS 60,50 % 30 VOLVO 63,00 % 31 DS 64,50 % 32 PEUGEOT 64,50 % 33 CITROEN 64,90 % 34 TESLA 74,50 % nc CUPRA nc nc MG nc

La décote par carburant

Intéressant aussi est d'observer les décotes par carburant. Cela permet de valider le fait que c'est évident, le diesel décote bien plus que l'essence. Ce dernier est le carburant qui décote le moins, tout confondu. Car même les hybrides décotent plus en moyenne. Un peu moins que le diesel, mais plus que l'essence. Quant aux voitures électriques, c'est un mauvais placement aujourd'hui. Même en tenant compte du fait que les décotes réelles sont plus faibles que ce qui est affiché, en raison d'un calcul qui part du prix hors bonus, cela ne peut expliquer, ni compenser une perte de - 56,1 % à 5 ans quand les essence perdent en moyenne - 35,9 %.

Age du Véhicule DIESEL ESSENCE HYBRIDE ELECTRIQUE 1 15,00 % 13,60 % 13,20 % 13,70 % 2 27,80 % 26,90 % 26,30 % 36,00 % 3 36,10 % 29,90 % 33,00 % 46,80 % 4 40,70 % 33,80 % 40,60 % 52,10 % 5 43,20 % 35,90 % 44,80 % 56,10 % 6 46,20 % 38,70 % 44,70 % 63,10 % 7 49,60 % 42,60 % 48,10 % 67,60 % 8 53,40 % 44,90 % 50,70 % 69,00 % 9 58,00 % 46,70 % 56,00 % 72,00 % 10 60,90 % 49,50 % 59,50 % 72,10 %

LE BILAN

Riche d'enseignement sont les analyses de "datas". Il y a des biais certes, mais cela permet de dégager des orientations plutôt fiables. Et parfois surprenantes. Les premium résistent par exemple bien jusqu'à 5 ans, mais ensuite perdent autant voir plus de valeurs que certaines marques généralistes. Dacia est un champion de la préservation de valeur. Porsche aussi, sans surprise. La marque chinoise désormais MG souffle le chaud et le froid. Et les électriques décotent aujourd'hui très fortement, ce qui n'était pas le cas il y a un an ou deux.

Dans tous les cas, nos tableaux peuvent vous donner des indications sur les marques à acquérir, si vous voulez perdre le moins d'argent possible, au bout de x années. Sachez toutefois qu'au sein d'une même marque, le comportement des différents modèles peut être très différent. Mais par chance, nous pouvons aussi grâce aux données disponibles le savoir. Et cela fera l'objet de futurs articles. Stay tuned, du coup, comme diraient nos amis anglophones.