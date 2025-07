Une puce de course à collectionner avant tout le monde : la VW Up GTI

Les collectionnables sont des autos revêtant un intérêt particulier, donc méritant d’être préservées. Pas forcément anciennes, elles existent pourtant en quantité définie, soit parce que le constructeur en a décidé ainsi, soit parce que leur production est arrêtée. Ensuite, elles profitent de particularités qui les rendent spécialement désirables : une motorisation, un châssis, un design, ou un concept. Enfin, elles sont susceptibles de voir leur cote augmenter. Un argument supplémentaire pour les collectionner avant tout le monde !

Avec la Up, Volkswagen a fait le pari d'une grande rationnalité, la voiture s'adressant plus à l'esprit qu'au coeur. Un pari osé mais pas très payant, que la GTI, arrivée bien tard dans la carrière de la petite allemande ne pourra rendre gagnant. Pourtant, performante et polyvalente, cette version fait honneur à son blason. Simple, plutôt légère et efficace, elle se veut un retour aux sources intelligent, peut-être trop face à une concurrence plus charmeuse. Conséquence, cette mini-GTI s'est peu vendue, donc se montre rare à l'heure actuelle, malgré son jeune âge. Et pourant ! Une petite sportive sympa à conduire et frugale à l'usage, ça ne court pas rues. Raison de plus pour la mettre de côté, en attendant que le grand public redécouvre sa singularité, mélange de modernité technologique et d'économie de moyens très évocatrice des années 80.

Les mini-citadines, ça ne gagne pas d’argent, sauf si on s’appelle Fiat. Et encore ! Volkswagen s’y est essayé par deux fois, d’abord avec la Lupo, qui n’a pas eu un grand succès, puis la Up. Plus intéressante, cette dernière n’est pas une Polo raccourcie mais bien une auto conçue dès le début pour être petite et minimale, une pure représentante du segment A. C’est la première et unique tentative du géant de Wolfsburg en la matière, la Fox étant une auto nettement plus encombrante.

Annoncée par un concept à moteur arrière en 2007, la Up ! finale est révélée en 2011 au salon de Francfort. Reposant sur une plateforme inédite, la NSF (pour New Small Family), elle adopte une motorisation transversale avant et arbore un look simple où la fonction définit clairement la forme. A une heure où la charmeuse Fiat 500 réalise un tabac en procédant à l’inverse, la démarche de l’allemande semble gonflée.

Mais voilà, ce choix présente bien des avantages, notamment en matière de rapport encombrement/habitabilité, et favorise la légèreté. Bien accueillie, la VW ne rencontre pas un succès foudroyant, la faute peut-être à une concurrence interne virulente, venue des Seat Mii et Skoda Citigo, presque identiques à la Up et fabriquées dans la même usine, à Bratislava, en Slovaquie. Mais la Volkswagen va sacrément se différencier fin 2017, quand est présentée sa variante GTI.

Galvaude-t-elle cette appellation ? En aucune manière. En effet, gavé par un turbo, son petit 3-cylindres EA211 1,0 l à injection directe développe quelque 115 ch pour un couple étonnant de 200 Nm disponibles dès 2 000 tr/min. Comme cette puce de 3,60 m ne pèse que 995 kg, cela augure de belles performances : maxi de 196 km/h, 0 à 100 km/h en 8,8 s. En clair, par sa simplicité et ses chronos, elle rappelle fortement la Golf GTI originelle, incarnant un savoureux retour aux fondamentaux.

Son équipement apparait fourni : clim, sono 6hp, jantes de 17 Brands Hatch en alliage, vitres et rétros électriques, sièges chauffants, Bluetooth, régulateur de vitesse, caméra de recul, sans oublier la sellerie à carreaux typiquement associée à l’appellation GTI.

Pas trop de fioritures, surtout de l’utile, et un prix attractif : à 16 790 € (19 500 € actuels selon l’Insee), la Up GTI est moins chère que les Abarth 595 et Renault Twingo GT. Côté châssis, la VW bénéficie d’une petite préparation : gros freins, voies élargies de 8 mm, garde au sol réduite de 15 mm et suspension affermie.

Néanmoins, la Up GTI effectuera une carrière discrète. En 2020, elle se voit remise à niveau : aides à la conduite, reconnaissance des panneaux, airbags de tête… La gamme Up quitte la production dès 2023, sans être remplacée : ceux qui prétendent avoir envie de petites voitures simples et légères ne les achètent manifestement pas.

Combien ça coûte ?

En bel état, la Up GTI débute à 10 000 € en affichant 100 000 km au compteur. A 12 500 €, on trouve des exemplaires de moins de 50 000 km, alors qu’à 16 500 €, on accède aux tous derniers modèles, qui ont parfois parcouru moins de 10 000 km.

Quelle version choisir ?

Celle qui se présente dans le meilleur état possible et comporte tout son suivi.

Les versions collector

Potentiellement toutes, surtout celles dotées d’options intéressantes comme le toit ouvrant ou la clim auto.

Que surveiller ?

Jusqu’à présent, la Up GTI n’a pas fait parler d’elle en mal. Il faut dire qu’elle est récente et rares sont les exemplaires à dépasser les 100 000 km. En tout cas, elle échappe aux casses de boîte de vitesses ayant affecté les Up plus anciennes. Le moteur se vidange tous les 15 000 km, et la courroie de distribution se change à 120 000 km. Tout semble réuni pour que cette VW se montre très fiable dans la durée.

Sur la route

Pas de fioritures dans l’habitacle, qui laisse des tôles apparentes, un peu comme dans une Citroën AX. Mais à la différence de celle-ci, les plastiques, certes basiques d’aspect, sont ici résistants et solidement arrimés. Même si le volant se règle qu’en hauteur, on trouve une bonne position de conduite, le siège s’avérant par ailleurs d’un support adéquat.

Le moteur se signale par une tonalité très sympa, évoquant quelque peu celle d’un flat-six Porsche, mais il faut savoir qu’il y a une synthèse sonore. Plutôt souple, il se signale par un effet turbo sensible, intervenant vers 2 000 tr/min. Et là, il fait preuve d’un punch tout à fait réjouissant, qui se tarit toutefois après 5 500 tr/min. On peut pousser jusqu’à 6 000 tr/min, mais ça n’apporte rien.

Surtout que la boîte 6, maniable et bien étagée, aide à maintenir le moteur dans la bonne plage. Dynamiquement, la Up GTI est typiquement une VW moderne : sûre et homogène avant tout. Elle est plutôt précise, s’accroche à la route comme une sang-sue et permet d’aller très vite sur route sinueuse, d’autant que sa relative étroitesse facilite le lissage des trajectoires.

On peut la cravacher tant qu’on veut, elle ne trahit jamais. Après, on aurait aimé un train avant un peu plus vif et une poupe encline à déboîter, voire un ESP déconnectable. En réalité, cette Up GTI se comporte comme une voiture plus grande et très aboutie, offrant par ailleurs un excellent freinage, une suspension suffisamment confortable et une insonorisation de bon aloi. Rien à voir avec la folie d’une Abarth 500 ou l’hyper sportivité d’une Renault Twingo RS ! Enfin, l’allemande consomme très peu : 5,5 l/100 km.

L’alternative youngtimer

Volkswagen Lupo GTI (2000 – 2005)

En gros une Polo raccourcie, la VW Lupo apparaît en 1998. Plus chic que sa cousine espagnole Seat Arosa, elle a droit à une version GTI, qui apparaît en 2000. Sous son capot, elle récupère le 4-cylindres 1,6 l 16 soupapes de la Polo GTI, développant 125 ch. Une coquette puissance vu le poids de 1 025 kg. La Lupo de sport pointe à 205 km/h, passant les 100 km/h en 8,3 s officiellement. Chère mais bien équipée (clim et xénons en série), la Lupo gagne une boîte 6 en 2002, puis tire sa révérence en 2005. A partir de 8 500 €.