Voyager plus loin et dépenser moins: le guide des vacances en voiture

Le grand départ approche pour nombre d’entre nous, et la voiture s’impose chaque année largement comme moyen de transport pour ses aspects pratiques, son confort et son coût réduit par rapport au train, surtout quand on se déplace en famille.

Mais l’âge moyen du parc automobile s'établit à 11 ans, et des voitures vieillissantes signifient aussi un risque accru de défaillances techniques. Il faut ainsi savoir que plus de 8 millions de dossiers d’assistance panne ont été ouverts en 2024, chiffre en hausse de 4% par rapport à 2023. Les causes en sont multiples, puisqu’au vieillissement des voitures et au manque d’entretien s’ajoutent notamment l’absence de roue de secours et les nouvelles motorisations, notamment les électriques qui peuvent connaître des problèmes de charge.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion

Comme il serait regrettable de commencer ou de terminer les vacances sur la bande d’arrêt d’urgence, voici les conseils anti-galère de Manuel Cailliot, journaliste expert des questions de fiabilité au sein de la rédaction Caradisiac. Avec lui nous passons en revue les potentielles faiblesses de nos voitures et les meilleurs façons d’y parer, en commençant par la vérification de la batterie, élément des plus sensibles aux changements de température. Ainsi, saviez-vous que c’est en été, plus qu’en hiver, que les défaillances sont les plus nombreuses ?

Nous allons aussi évoquer l’examen - facile - du fonctionnement de la climatisation, la bonne stratégie à adopter vis-à-vis du contrôle technique, la meilleure façon de réagir à une erreur de carburant, la stratégie optimale pour bien charger son coffre, ou bien encore la meilleure façon de se débarrasser de la sève des arbres.

A cette liste non exhaustive nous ajoutons bien sûr le thème absolument crucial des pneumatiques. Selon un sondage OpinionWay mené récemment pour Bridgestone, il apparaît que si 8 Français sur 10 affirment vérifier l’état de leurs pneumatiques avant le départ pour les vacances d’été, nous ne sommes que 39% à savoir changer un pneu en cas de crevaison. De plus, seulement 23% des automobilistes prévoient de changer leurs pneus avant le départ. Or, des pneus usés allongent les distances de freinage, nuisent à la tenue de route et sont plus sujets aux crevaisons : pour toutes ces raisons, en négliger le remplacement est un fort mauvais calcul, même si l’on conçoit qu’ajouter 2 ou 4 pneus à un budget vacances déjà élevé effraie un peu. En tout état de cause, mieux vaut procéder au remplacement maintenant qu’à la rentrée, où le budget aura bien d’autres raisons de flamber.