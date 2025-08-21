Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Honda

Route de nuit

La passion Honda, ce week-end au circuit de Clastres

Dans Loisirs / Autres actu loisirs

Pierre-Olivier Marie

4  

Le plus grand rassemblement Honda d'Europe se tient en France de vendredi à dimanche.

La passion Honda, ce week-end au circuit de Clastres

Si Honda est devenue une marque automobile secondaire sur le marché européen, elle conserve une aura forte du fait de sa très riche histoire, qui s’est écrite tant sur la route, avec des modèles de caractère (NSX, S2000, CRX, gammes Type R, etc.) et réputés pour leur fiabilité, que sur circuit où on l’associe pour toujours à l’époque Prost/Senna (et à Verstappen aujourd’hui).

La passion Honda, ce week-end au circuit de Clastres

Pour toutes ces raisons, et de nombreuses autres, Honda conserve un noyau de fidèles qui perpétuent le mythe. Et ils se donnent rendez-vous chaque année depuis 2011 au Honda Euro Meet, qui se tient cette année du 22 au 24 août sur le circuit de Clastres, près de Saint Quentin dans l’Aisne. Quelques 1900 voitures et 3500 visiteurs venus d’une quinzaine de pays y avaient convergé en 2024, et il devrait en aller de même cette année.

La passion Honda, ce week-end au circuit de Clastres

Toutes les Honda sont évidemment les bienvenues à ce rassemblement, et les visiteurs pourront aussi bien approcher des modèles pieusement conservés dans leur configuration d’origine que d’autres personnalisés à la sauce tuning, dans la veine de ce que l’on peut notamment découvrir dans les différents films de la franchise Fast & Furious. Outre les traditionnels "best of show", le programme comprend des concerts, un concours de déguisement, un banc de puissance, et bien évidemment un accès au circuit. De quoi s’en mettre plein les yeux et les oreilles, avant peut-être de signer un chèque pour un des modèles de la gamme actuelle, également exposée à ce vrombissant meeting.

La passion Honda, ce week-end au circuit de Clastres
Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies youtube en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page
4  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

SPONSORISE

Actualité

Voir toute l'actu

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/