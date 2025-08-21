La passion Honda, ce week-end au circuit de Clastres

Si Honda est devenue une marque automobile secondaire sur le marché européen, elle conserve une aura forte du fait de sa très riche histoire, qui s’est écrite tant sur la route, avec des modèles de caractère (NSX, S2000, CRX, gammes Type R, etc.) et réputés pour leur fiabilité, que sur circuit où on l’associe pour toujours à l’époque Prost/Senna (et à Verstappen aujourd’hui).

Pour toutes ces raisons, et de nombreuses autres, Honda conserve un noyau de fidèles qui perpétuent le mythe. Et ils se donnent rendez-vous chaque année depuis 2011 au Honda Euro Meet, qui se tient cette année du 22 au 24 août sur le circuit de Clastres, près de Saint Quentin dans l’Aisne. Quelques 1900 voitures et 3500 visiteurs venus d’une quinzaine de pays y avaient convergé en 2024, et il devrait en aller de même cette année.

Toutes les Honda sont évidemment les bienvenues à ce rassemblement, et les visiteurs pourront aussi bien approcher des modèles pieusement conservés dans leur configuration d’origine que d’autres personnalisés à la sauce tuning, dans la veine de ce que l’on peut notamment découvrir dans les différents films de la franchise Fast & Furious. Outre les traditionnels "best of show", le programme comprend des concerts, un concours de déguisement, un banc de puissance, et bien évidemment un accès au circuit. De quoi s’en mettre plein les yeux et les oreilles, avant peut-être de signer un chèque pour un des modèles de la gamme actuelle, également exposée à ce vrombissant meeting.