Toyota a enfin décidé de faire de belles voitures de course qui ressemblent à des Toyota

La réglementation Hypercar de la FIA forme désormais la catégorie reine de l’endurance. Elle a été créée pour abaisser les coûts par rapport à l’ancienne classe LMP1, mais aussi pour permettre aux constructeurs de faire courir des protos de course ressemblant davantage à leurs voitures de route avec un design plus fort.

Mais alors que la Peugeot 9X8, la Ferrari 499P ou l’Aston Martin Valkyrie affichent effectivement un style plutôt marquant, l’Hypercar de Toyota engagée dans le championnat WEC et aux 24 Heures du Mans depuis 2021 ressemblait vraiment… à une LMP1 !

Cette fois, l’Hypercar de Toyota ressemble à une Toyota

Mais ça, c’était avant. La GR010 Hybrid engagée par Toyota avec grand succès (4 titres de champion constructeur, trois titres de champion pilotes et deux victoires aux 24 Heures du Mans), vient de tirer sa révérence. Toyota présente sa remplaçante la TR010 Hypercar, répondant toujours au règlement LMH de la catégorie éponyme.

Et c’est une surprise : elle affiche désormais une face avant très différente, dont le style fait le lien avec les modèles routiers de la marque et surtout la nouvelle GR GT qui doit positionner le constructeur japonais face à Porsche, Aston Martin ou même Ferrari chez les sportives routières d’exception. L’autre belle surprise, c’est cette livrée rouge et blanche rappelant furieusement l’époque des splendides GT-One de la fin des années 90, qui n’ont jamais gagné les 24 Heures du Mans en jouant de malchance malgré des performances à la pointe.

Battre Ferrari au Mans, enfin

Dernier constructeur à avoir remporté (et même dominé les 24 Heures du Mans) avant Ferrari, Toyota espère prendre sa revanche avec cette nouvelle TR010 en 2026. Rappelons que la Ferrari 499P vient de remporter toutes les titres dans le championnat WEC 2025 et qu’elle n’a jamais été battue aux 24 Heures du Mans depuis sa première apparition là-bas en 2023.