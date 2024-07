Le jour où Toyota a perdu les 24 Heures du Mans à l’entame du dernier tour !

Une course n’est jamais gagnée avant le drapeau à damiers et chez Toyota on en est bien conscient. Pour 2016 et la 84e édition des 24 Heures du Mans, l’équipe japonaise est représentée par deux Toyota TS050 Hybrid menées par des pilotes chevronnés dont les pilotes qui sont arrivés à la seconde place des 24 Heures du Mans 2013 sur Toyota : Sébastien Buemi, Anthony Davidson et Stéphane Sarrazin.

Une course dominée par Toyota

La course s’annonce sous les meilleurs auspices pour Toyota. En effet, la Toyota n° 6 (Sarrazin - Kobayashi - Conway) se trouve en première place pendant une grande partie de l’épreuve. Las, le dimanche à 11 h 17, le Japonais Kamui Kobayashi part en tête-à-queue et s’échoue dans un bac à graviers dont il parviendra toutefois à s’extirper. Rien n’est perdu pour Toyota puisque c’est la voiture n° 5 (Buemi – Davidson – Nakajima) qui est désormais en tête de l’épreuve.

Perte de puissance lourde de conséquences

C’est la fin de l’épreuve et Kuzuki Nakajima prend le volant de la Toyota n° 5 qu’il doit conduire à la victoire. Dans les virages Porsche alors qu’il approche de la ligne d’arrivée qu’il doit franchir pour l’avant-dernière fois, rien ne va plus, plus de puissance ! C’est un problème lié au turbo qui stoppe la chevauchée victorieuse de la Toyota, à exactement 23 heures et 58 minutes de course ! La Porsche 919 n° 2 de l’équipage Dumas, Jani et Lieb se sent alors pousser des ailes et dépasse en trombe la voiture japonaise à l’arrêt près du muret des stands où se trouve l’équipe Toyota.

La victoire attendra

Il reste un tour à parcourir que la Porsche va effectuer très rapidement et la marque allemande remporte pour la dix-huitième fois les 24 Heures du Mans ! La Toyota n° 5 qui a réussi à repartir à petite vitesse espère la 2e place, mais n’ayant pu effectuer le dernier tour en moins de 6 minutes (comme l’exige le règlement), elle ne sera même pas classée. À l’inverse de la Toyota n° 6 qui sauve l’honneur en terminant à la deuxième place à trois tours des vainqueurs. Mais pour Toyota et Kazuki Nakajima ce n’est que partie remise puisque le constructeur japonais va triompher cinq fois des 24 Heures du Mans de 2018 à 2022. Quant au pilote Kazuki Nakajima, il va être l’un des artisans de ces succès puisqu’il gagne en 2018, 2019 et 2020. Il est désormais vice-président de Toyota Gazoo Racing Europe qui engage les Toyota dans les courses d’endurance (championnat WEC).