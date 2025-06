Ça y est, les propriétaires de Bugatti Veyron bricolent leur voiture

C'est confirmé par les chiffres internes : un propriétaire de Bentley est plus proche d'un client Volkswagen que d'un client Bugatti. Signer pour une telle auto implique des revenus hors normes situés bien au-delà de ceux des prospects de la firme britannique. Cela dit, comme n'importe quelle auto, les modèles tombent à un moment ou un autre dans le monde de l'entretien hors réseau économiquement optimisé. Et la fascinante Veyron n'échappe pas à la règle.

Voici par exemple l'histoire de l'Anglais Carl Hartley ennuyé par un problème de bouton de réglage du rétroviseur sur sa supercar. Une visite chez son concessionnaire Bugatti le fait revenir avec un devis fou : 11 400 livres (13 405 euros au cours actuel) pour la remise en service de la commande. Le garage justifie un tel tarif par le remplacement du panneau de porte, le remplacement du rétroviseur complet, son moteur électrique mais aussi plusieurs heures de main-d’œuvre.

Une réparation à 1€

Abasourdi par un tel devis, Car Hartley pressent qu'une solution plus économique existe. Il se tourne vers un ami ayant travaillé en Formule 1. Armé de patience et de quelques éclatés de la porte de la supercar, ils comprennent qu'une petite pièce peut être en cause. Détail amusant : l'utilitaire Volkswagen Transporter emploie la même. Second détail amusant : son tarif est de 0,89 livre (1,03 euros). Une fois la pièce installée, tout fonctionne. Une astuce insolite et économique que les passionnés s'empressent de partager sur les forums Bugatti.