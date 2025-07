Sur le papier, signer pour une Ferrari 360 Modena transformée en limousine implique un budget plutôt costaud. Un exemplaire situé en Australie s'affichait d'ailleurs il y a quelques années pour l'équivalent de 240 000 euros. Cela dit, quand la voiture ne marche pas, la situation est tout autre. Voici une Ferrari 360 Modena bradée, rallongée et en panne disponible sur le site américain spécialiste des voitures à démonter pour en récupérer les pièces Copart.

L'Italienne au cheval cabré s'affiche dans l'annonce avec une livrée jaune, des jantes cinq branches, un kilométrage de 31 801 miles (50 000 kilomètres environ) et une configuration fidèle à l'origine à l'exception des portes additionnelles ajoutées pour en faire une limousine. La partie centrale abrite sans doute des écrans, des éclairages et un système audio puissant permettant de rendre la promenade encore plus spectaculaire.

Un tarif bas

Un rapide coup d'œil dans l'onglet relatif aux informations du tarif indique que l'enchère en cours se situe à 19 700 dollars (17 245 euros au cours actuel). Une somme plus basse que le prix de réserve et bien inférieure au tarif d'une Ferrari 360 Modena standard et fonctionnelle sur le marché de l'occasion. Le vendeur propose aussi l'option de l'achat immédiat avec un prix fixé à 40 000 dollars (35 000 euros environ).