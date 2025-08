En voulant aller trop loin, le patron de Jaguar s’en est allé

« Adrian Mardell a exprimé son souhait de se mettre en retrait de JLR après trois ans comme PDG et trente-cinq ans au sein de l’entreprise », voici comment annoncer de façon officielle celui qui ne devait certainement pas dormir sur ses deux oreilles.

C’est peu de dire que Jaguar est en mauvaise posture. Après des années de chute de ses ventes, la marque a décidé fin 2024 de ne plus vendre de voitures neuves au Royaume-Uni. Le seul moyen de se procurer un modèle de la marque est alors de choisir une occasion !

Suite à l’arrêt de la production des autos, les chiffres de vente sont logiquement tombés à des niveaux jamais vus : huit Jaguar neuves immatriculées en Europe en juin 2025 !

Initialement, le renouveau de Jaguar est prévu en 2026 avec l’arrivée d’une grande berline électrique, soit après plus d’un an sans aucune voiture produite. De plus, la firme ne mise que sur l'électrique alors que le marché ne tient clairement pas ses promesses, si bien que beaucoup de constructeurs revoient leur stratégie et ne comptent pas enterrer le thermique dans les années à venir.

Une nouvelle image incomprise

Pour enfoncer le clou, Jaguar a décidé en novembre 2024 de revoir totalement son image en remplaçant son félin par un emblème symbolisant le « modernise exubérant ». À n’en pas douter, la marque a réussi à faire le buzz, mais de grandes enseignes se sont ouvertement moquées comme Burger King. Même en interne, les designers de Jaguar ne semblaient pas convaincus…

Il y a eu enfin la révélation du concept Type 00, une auto en rupture totale par rapport aux précédentes productions de la marque, voire avec la production automobile tout court.

Trop, c’est trop, Adrien Mardell paye désormais le prix de ses choix en quittant ses fonctions. Pour le moment, personne ne semble se bousculer pour prendre sa place, son « successeur sera annoncé en temps voulu » indique simplement Jaguar.