Comment évolue la fiabilité des bornes pour voitures électriques en France ?

Il y a désormais 184 141 points de charge en France, d’après le dernier comptage de l’Avère datant du 30 novembre 2025. Il y en avait 157 348 au 31 janvier dernier et sur 12 mois, ce chiffre a progressé de 20 %. Cela représente un taux de 273 points de charge pour 100 000 habitants, avec une facilité d’accès qui varie toujours selon les régions.

Toujours d’après l’Avère, le taux de disponibilité technique de ces points de charge est de 93 % au dernier référencement, un chiffre identique à celui communiqué en janvier dernier. L’Avère précise que 72 % des points de charge sont disponibles au moins 99 % du temps. Attention, la disponibilité technique d’un point de charge signifie qu’il n’est ni en maintenance, ni en panne mais pas forcément qu’il est libre (puisque des véhicules peuvent s’y connecter). D’après la même source, il y avait au 30 novembre 2025 6 % de points de charge indisponibles plus de 7 jours.

Peu de changement selon les types de bornes

Dans le dernier comptage de l’Avère, il y a un taux de disponibilité de 92,2 % des bornes en courant alternatif (de faible puissance) alors qu’il était de 92,8 % en janvier. Les bornes en courant continu de moins de 150 kW de puissance sont à 91,7 %, contre 92,8 % en janvier. Quant aux bornes en courant continu de 150 kW ou plus, elles sont à 95,6 % contre 95 % en janvier 2025. Il y a donc toujours des variations mais au global, la fiabilité des bornes rapides reste correcte et supérieure à celle des points de charge de faible puissance en courant alternatif.

C’est d’ailleurs bien ce que je constate au jour le jour, les problèmes que je rencontre étant plutôt localisés dans des collectivités territoriales négligeant l’entretien de leurs bornes publiques en courant alternatif plutôt que sur les bornes rapides.

Il faut une surveillance constante de ces bornes

La fiabilité de ces bornes reste en tout cas un point crucial pour que les choses se passent bien à l’heure où les pouvoirs publics encouragent les automobilistes à se tourner vers les voitures électriques. Ces chiffres illustrent parfaitement le fait que, statistiquement, il reste commun d’expérimenter des problèmes liés à la charge. Factuellement, on a plus 5 % de change de trouver une borne rapide en panne en France. La qualité de notre réseau de charge est meilleure que chez la plupart de nos voisins, mais elle doit tendre vers l’excellence pour convaincre le grand public et ne pas dégoûter les utilisateurs.