La Bentley Bacalar n’était pas un bon placement financier

C’est une stratégie qui devient assez classique dans l’univers des automobiles d’exception : proposer, en plus des voitures de la gamme « normale », des versions spéciales limitées à quelques dizaines d’exemplaires avec un design spécifique et une addition plus bien élevée. Lamborghini avait lancé cette « mode » en 2007 avec la Reventon, une Murcielago recarrossée, et Ferrari comme Bugatti proposent eux aussi souvent des véhicules de ce genre.

Pour le constructeur italien, d’ailleurs, les rares autos vendues via sa filière « spéciale » comme la SP3 Daytona peuvent prendre plusieurs millions d’euros en valeur en quelques années après leur livraison.

La Bacalar, c’était l’exception de Bentley

Chez Bentley, on s’est aussi mis à stratégie en dévoilant la Bacalar et la Batur. La première citée était un cabriolet basé sur la Continental GTC bénéficiant d’un design profondément différent et d’un habitacle à deux places au lieu de quatre.

Vendue à seulement 12 exemplaires, elle était proposée aux clients au prix unitaire de près de deux millions d’euros. Hélas, ce modèle n’est visiblement pas parvenu à tenir sa cote et à convaincre les collectionneurs, comme vient de le prouver une vente aux enchères organisée à Abu Dhabi en marge du Grand Prix de Formule 1

Un million de perdu

Un exemplaire rouge de cette Bacalar, achetée un peu plus de deux millions de dollars en 2021, s’est revendu « seulement » 876 785 dollars. Ca fait une sacrée perte sèche pour cette auto n’affichant pourtant qu’un petit millier de kilomètres au compteur.

Comme d’autres autos en série très spéciales comme la McLaren Elva ou certains modèles de chez Aston Martin, la Bentley Bacalar n’a donc pas réussi à devenir une « licorne » comme les Ferrari SP3, Lamborghini Veneno et autres Bugatti Centodieci qui valent toutes plus cher qu’à leur sortie sur le marché de l’automobile d’exception.