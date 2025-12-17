Que penser des promesses de Rimac pour les batteries solides de la future Bugatti électrique ?

Rimac, c’est ce bureau d’étude travaillant pour de nombreux constructeurs automobiles qui propose également sa propre supercar électrique (la Nevera R) et qui possède aussi Bugatti depuis 2021. La marque de Molsheim prépare d’ailleurs son tout premier modèle entièrement conçu sous la direction de l’entreprise croate fondée par Mate Rimac, qui sera une supercar hybride rechargeable de 1 800 chevaux répondant au nom de « Tourbillon » (attendue en 2026).

Si les carnets de commandes de Bugatti sont déjà pleins, ceux de Rimac pour la Nevera R 100 % électriques ont plus de mal à s’étoffer. Mais d’après les journalistes anglais d’Autocar qui citent les mots de Nurdin Pitarevic, le « COO » (directeur technique) de Rimac Group et second de Mate Rimac, la société travaille sur une Bugatti dépourvue de moteur thermique pour 2030.

Une Bugatti à batteries solides

Cette Bugatti entièrement électrique embarquerait des batteries solides, conçues avec le fabricant de cellules Prologium mais aussi les experts des matériaux composites de Mitsubishi.

Toujours d’après Nurdin Pitarevic, Rimac aurait réussi à mettre au point des moteurs électriques sensiblement moins lourds que les machines équipant actuellement la supercar Nevera, évoquant le chiffre de 132 kg pour la motorisation arrière équivalente à celle de leur sportive actuelle au lieu de 198 kg.

Des chiffres décevants pour cette batterie solide ?

Mais les chiffres évoqués par Rimac pour cette future batterie solide ne font pas tourner la tête : on parle d’une densité énergétique supérieure de 20 à 30 % pour un pack de 100 kWh de capacité par rapport à la technologie lithium-ion actuelle, mais aussi de 30 kg de moins sur la balance.

De quoi améliorer l’efficacité et l’autonomie de la voiture, tout en limitant très légèrement sa masse. Mais pas de quoi révolutionner totalement la technologie des voitures électriques telles qu’on la connaît actuellement. En 2022, d'ailleurs, BMW annonçait déjà 20% de densité énergétique en plus sur ses voitures électriques en conservant la technologie lithium-ion par rapport aux précédentes générations d'accumulateurs. Annonces qui se sont révélées vraies sur les nouveautés comme l'iX3.

Certes, on parle ici des toutes premières batteries solides du marché puisque les autres constructeurs automobiles tablent eux aussi sur la toute fin de la décennie pour les premières mises sur le marché. Il y a peut-être une énorme marge de progression, ensuite, pour arriver à améliorer leurs performances. N’oublions pas que ces dernières années, les batteries lithium-ion avaient réussi à faire de très gros progrès notamment sur la vitesse de charge rapide et la densité énergétique.