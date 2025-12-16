Porsche va faire au Cayman électrique ce que Fiat a fait à la 500

Lorsque Porsche a acté son changement stratégique, c’était l’une des informations importantes communiquées pendant la présentation officielle sur ses résultats financiers : l’annonce du maintien de versions thermiques pour les futurs 718 Cayman et Boxster, alors que ces derniers devaient initialement passer à une technologie 100 % électrique.

D’après les journalistes anglais d’Autocar, cette préservation des moteurs thermiques sur les Porsche 718 Cayman et Boxster va se faire en deux temps. Le constructeur allemand va d’abord faire revenir les générations actuelles du Cayman et du Boxster dans des éditions ultimes, au moins aussi radicales que les 718 GT4 RS et 718 Spyder RS lancées en 2022.

Une adaptation de la plateforme PPE Sport

Puis, dans un second temps, Porsche va adapter en profondeur la plateforme PPE Sport des prochains 718 Boxster et Cayman électriques pour les rendre compatibles avec l’installation d’un moteur thermique.

La marque de Zuffenhausen va ainsi faire exactement la même chose que Fiat pour sa 500 électrique convertie au thermique, mais avec des standards compatibles avec le cahier des charges d’une voiture de sport (performances, masse, rigidité…). Pour cela, toute la partie intégrant normalement la batterie sera transformée et le berceau arrière sera différent. Ces futures 718 Cayman et Boxster thermiques embarqueront très probablement un flat-six atmosphérique de 4,0 litres, ce moteur qui devrait finalement pouvoir continuer d’être vendu par Porsche après la fin de la décennie grâce à une évolution favorable des normes européennes.

D’abord les 718 Cayman et Boxster électriques

Si les journalistes d’Autocar disent vrai, Porsche va donc d’abord lancer les nouveaux 718 Cayman et Boxster électriques en 2026, en même temps que des versions thermiques en petite série basées sur la génération sortante, puis ajouter des versions thermiques de ces nouveaux 718 Cayman et Boxster à la fin de la décennie.

Rappelons que ces sportives électriques Porsche trouveront sur leur route la nouvelle Alpine A110 électrique, elle aussi attendue l’année prochaine.