Porsche 911

Route de nuit

Kasing Lung : 60 ans de Targa

Serge Bellu

Le jeudi, c’est le jour où les routes (de nuit) de l’automobile et de la culture se croisent ou convergent.

Kasing Lung : 60 ans de Targa
La art car décorée par Kasing Lung est une 911 de la génération 992.

Un événement baptisé "Icons of Porsche" vient d’avoir lieu à Dubaï à la fin du mois de novembre. L’artiste Kasing Lung y a présenté un objet de collection réalisé en série limitée pour célébrer les 60 ans de la naissance de la Targa.

Kasing Lung est l’artiste qui a créé la série « Monsters » en 2015. Dans ses ouvrages, les Labubu sont des personnages qui prennent de multiples formes et qui déchaînent des passions de beaucoup de collectionneurs dans le monde entier.

Personne n’est parfait.

Kasing Lung, un artiste originaire de Hong Kong.
Pour l’occasion Kasing Lung a imaginé une reproduction de la 911 Targa longue de 40 cm et assis derrière le volant, l’un de ces personnages emblématiques, en l’occurrence King Mon, reconnaissable à sa fourrure, ses longues oreilles, ses dents pointues et son sourire ravageur.

La production de cette pièce de collection (?) est limitée à soixante exemplaires pour le monde entier.

Soixante pour célébrer le soixantième anniversaire de la naissance de la 911 Targa.

C’est en effet en septembre 1965, deux ans après la première apparition du coupé 911, que la version découvrable fit ses débuts dans le cadre du Salon de Francfort.

La 911 Targa lancée en 1965.
Cette « Targa » n’était pas un véritable cabriolet. Elle conservait en effet un robuste arceau fixe qui contribuait à rigidifier la coque. Le toit était escamotable et la lunette arrière était également amovible. Depuis lors, la Targa a évolué au fil des différentes générations de la 911.

Pour marquer l’évènement, Kasing Lung a réalisé une art car sur la base d’une 911 Targa de la génération 992 et il a apposé sur sa carrosserie quelques images évoquant ses personnages et leurs aventures.

Le graphisme de Kasing Lung.
Kasing Lung est né à Hong Kong en 1972 et il vit actuellement en Belgique.

On vous laisse juge de la pertinence de l’initiative. Au moins, elle montre que Porsche sait ne pas se prendre au sérieux.

Porsche 911

