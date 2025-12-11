Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Porsche 911 Type 992 Gt3

La Porsche 911 GT3 90 F, une série spéciale ultra-exclusive en l’honneur de Butzi

Stéphane Schlesinger

Butzi Porsche, créateur des lignes de la 911 aurait eu 90 ans aujourd’hui. C’est la date choisie par le constructeur pour dévoiler une série spéciale créée à cette occasion, qui sera produite à 90 unités, vendues à un prix stratosphérique…

Rarement un constructeur se sera autant confondu avec un de ses modèles. La 911, c’est Porsche et Porsche, c’est a 911. La marque de Stuttgart a bien essayé de se défaire de sa GT pourtant mythique, ce qui a donné lieu notamment à la 928. Mais elle a dû se rendre à l’évidence : les acheteurs n’ont jamais souhaité renoncer à la 911, au caractère si fort. Elle le doit à son fameux flat-six en porte-à-faux arrière mais aussi à la ligne identifiable entre toutes.

La Porsche 911 Typ G de Butzi Porsche, réalisée selon ses spécifications, a servi de modèle pour l'élaboration de la GT3 90 F.
On doit celle-ci en grande partie à Ferdinand Alexander « Butzi » Porsche, fils de Ferry lui-même fils de Ferdinand. On ne peut pas dire qu’il ait eu les coudées franches pour la dessiner, vu qu’on lui a ordonné de faire en sorte qu’elle rappelle celle de la 356, succès fondateur de la marque.

D’ailleurs, l’expérience de Butzi au sein de la marque de son grand-père n’a pas été des plus plaisantes, en raison de sa rivalité avec Erwin Komenda, auteur des lignes de la 356. Il a quitté l’entreprise puis créé sa marque : Porsche Design, en 1972. Depuis 2003, celle-ci appartient à  Porsche AG, que Butzi a fini par réintégrer, avant de disparaître en 2012. Mais nous vous raconteront l’histoire de ce brillant héritier ultérieurement.

La nouvelle Porsche 911 GT 90 F, ultra-sportive mais sobre et classe.
Toujours est-il qu’en l’honneur du 90e anniversaire de la naissance de Butzi, Porsche a décidé de réaliser une 911 très spéciale. Mais l’idée de cette auto revient à Mark Porsche, le plus jeune des fils de Butzi. Il souhaitait se concocter une 911 spéciale en l’honneur des 90 ans de son père et pour ce faire, s’est adressé au département Sondermunsch de Porsche. Elle devait rester unique, mais chez le constructeur, on s’est dit qu’il serait pertinent d’en créer une série limitée, avec l’accord de Mark. La décision fut prise voici un an et demi : on n’a pas chômé pour créer cette 911 hors norme.

Vue de l'arrière, la 911 GT3 90 F reste élégante. Le numéro 72 des portières fait référence aux 72 ans du studio de design Porsche.
Dénommée GT3 90 F, elle dérive comme son nom l’indique de la GT3 Pack Touring (510 ch) mais rappelle par sa décoration la Typ G que conduisait Butzi dans les années 80, notamment par sa peinture spécifique F. A. Greenmetallic proche de la livrée Oakgreenmetallic de la monture de Butzi. Par ailleurs, la 90 F se signale par ses jantes Fuchs, ici noir satinées et arborant un moyeu spécifique. Dans l’habitacle, le centre des sièges reprend l’aspect des vestes qu’affectionnait Butzi, composées de fils tissés de cinq couleurs : Noirs, Verts, Brun Truffe, Crème et Rouge Bordeaux. La montre du pack Sport Chrono, sur la coiffe du tableau de bord, évoque pour sa part le Chronographe I original, créé spécialement pour F. A. Porsche.

Les jantes Fuchs noir satiné au moyeu spécial sont spécifiques à la 911 GT3 90 F.
Nous étions au « reveal » de cette 911 exceptionnelle, à Weissach, et malgré l’éclairage assez épouvantable du lieu, nous avons apprécié le mélange de sportivité et de classe de cette GT3 qui cache bien son jeu. Les sièges arborent sur leur bordure un cuir brun du plus bel effet, surtout allié à une partie centrale en tissu très réussie.

L'élément le plus craquant de la 911 GT3 90 F ? Sa boîte à gants revêtue d'un tissu pied de poule.
Une pièce de bois souligne la largeur du tableau de bord, alors que l’intérieur de la boîte à gants et du coffre arborent un revêtement textile très chic. Cette 911 GT3 90 F est aussi une affaire de détails : le levier de vitesses en bois, la plaque numérotée finement exécutée, la minuscule signature au bout de la console centrale, le logo 90 F projeté au sol quand on ouvre la porte… Le raffinement sobre de cette ultra-sportive impressionne, de même que sa qualité de réalisation.

Une fine lame de bois vient élégamment souligner la planche de bord de la Porsche 911 GT3 90 F.
Par ailleurs, la GT3 90 F est livrée avec des accessoires Porsche Design, comme la montre Chronographe 1. Elle est proposée à 361 700 €, sachant qu’une GT3 de base revient à 213 700 €. Cela représente un surcoût considérable, mais si on n’aime pas le vert de la 90 F, on peut toujours la commander dans une autre couleur… 90 unités seulement seront fabriquées.  

Le coffre a été savamment retravaillé sur la Porsche 911 GT3 90 F/
Porsche connaît des difficultés, et plus que jamais, jouer carte de l'émotion, de l'Histoire, de la mémoire, du coup de coeur semble crucial pour se distinguer des nouvelles marques, américaines ou asiatiques. Une stratégie qui a déjà conduit Porsche à créer des 911 spéciales, et que d'autres blasons européens exploitent à leur manière, comme Renault avec la R5 E-Tech

