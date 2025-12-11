La Porsche 911 GT3 90 F, une série spéciale ultra-exclusive en l’honneur de Butzi

Rarement un constructeur se sera autant confondu avec un de ses modèles. La 911, c’est Porsche et Porsche, c’est a 911. La marque de Stuttgart a bien essayé de se défaire de sa GT pourtant mythique, ce qui a donné lieu notamment à la 928. Mais elle a dû se rendre à l’évidence : les acheteurs n’ont jamais souhaité renoncer à la 911, au caractère si fort. Elle le doit à son fameux flat-six en porte-à-faux arrière mais aussi à la ligne identifiable entre toutes.

On doit celle-ci en grande partie à Ferdinand Alexander « Butzi » Porsche, fils de Ferry lui-même fils de Ferdinand. On ne peut pas dire qu’il ait eu les coudées franches pour la dessiner, vu qu’on lui a ordonné de faire en sorte qu’elle rappelle celle de la 356, succès fondateur de la marque.

D’ailleurs, l’expérience de Butzi au sein de la marque de son grand-père n’a pas été des plus plaisantes, en raison de sa rivalité avec Erwin Komenda, auteur des lignes de la 356. Il a quitté l’entreprise puis créé sa marque : Porsche Design, en 1972. Depuis 2003, celle-ci appartient à Porsche AG, que Butzi a fini par réintégrer, avant de disparaître en 2012. Mais nous vous raconteront l’histoire de ce brillant héritier ultérieurement.

Toujours est-il qu’en l’honneur du 90e anniversaire de la naissance de Butzi, Porsche a décidé de réaliser une 911 très spéciale. Mais l’idée de cette auto revient à Mark Porsche, le plus jeune des fils de Butzi. Il souhaitait se concocter une 911 spéciale en l’honneur des 90 ans de son père et pour ce faire, s’est adressé au département Sondermunsch de Porsche. Elle devait rester unique, mais chez le constructeur, on s’est dit qu’il serait pertinent d’en créer une série limitée, avec l’accord de Mark. La décision fut prise voici un an et demi : on n’a pas chômé pour créer cette 911 hors norme.

Dénommée GT3 90 F, elle dérive comme son nom l’indique de la GT3 Pack Touring (510 ch) mais rappelle par sa décoration la Typ G que conduisait Butzi dans les années 80, notamment par sa peinture spécifique F. A. Greenmetallic proche de la livrée Oakgreenmetallic de la monture de Butzi. Par ailleurs, la 90 F se signale par ses jantes Fuchs, ici noir satinées et arborant un moyeu spécifique. Dans l’habitacle, le centre des sièges reprend l’aspect des vestes qu’affectionnait Butzi, composées de fils tissés de cinq couleurs : Noirs, Verts, Brun Truffe, Crème et Rouge Bordeaux. La montre du pack Sport Chrono, sur la coiffe du tableau de bord, évoque pour sa part le Chronographe I original, créé spécialement pour F. A. Porsche.

Nous étions au « reveal » de cette 911 exceptionnelle, à Weissach, et malgré l’éclairage assez épouvantable du lieu, nous avons apprécié le mélange de sportivité et de classe de cette GT3 qui cache bien son jeu. Les sièges arborent sur leur bordure un cuir brun du plus bel effet, surtout allié à une partie centrale en tissu très réussie.

Une pièce de bois souligne la largeur du tableau de bord, alors que l’intérieur de la boîte à gants et du coffre arborent un revêtement textile très chic. Cette 911 GT3 90 F est aussi une affaire de détails : le levier de vitesses en bois, la plaque numérotée finement exécutée, la minuscule signature au bout de la console centrale, le logo 90 F projeté au sol quand on ouvre la porte… Le raffinement sobre de cette ultra-sportive impressionne, de même que sa qualité de réalisation.

Par ailleurs, la GT3 90 F est livrée avec des accessoires Porsche Design, comme la montre Chronographe 1. Elle est proposée à 361 700 €, sachant qu’une GT3 de base revient à 213 700 €. Cela représente un surcoût considérable, mais si on n’aime pas le vert de la 90 F, on peut toujours la commander dans une autre couleur… 90 unités seulement seront fabriquées.

Porsche connaît des difficultés, et plus que jamais, jouer carte de l'émotion, de l'Histoire, de la mémoire, du coup de coeur semble crucial pour se distinguer des nouvelles marques, américaines ou asiatiques. Une stratégie qui a déjà conduit Porsche à créer des 911 spéciales, et que d'autres blasons européens exploitent à leur manière, comme Renault avec la R5 E-Tech.