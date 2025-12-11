Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Ford Puma 2

La promo du jour

C’est peut-être le moment d’acheter un Ford Puma

Dans Economie / Politique / Marché

Cédric Pinatel

4  

Déjà très apprécié des clients, le petit SUV urbain de Ford fait de gros efforts ce mois-ci pour vous convaincre. Il frise les 20 % de remise.

C’est peut-être le moment d’acheter un Ford Puma
Voilà à quoi ressemble le Ford Puma en version de base.

Depuis quelques mois, Ford propose un petit SUV électrique pour concurrencer les Renault 4, Peugeot E-2008 et autres Jeep Avenger. Le Puma Gen-E a en effet été lancé au prix de 33 990€, avec une remise additionnelle de 1 000€ qui abaisse ce prix à 32 990€ avant bonus. Il a sans doute besoin de cette remise, d’ailleurs, tant cette catégorie est devenue concurrentielle depuis peu.

Mais le fer de lance de Ford en Europe, ça reste bien évidemment la version thermique du Puma. Ça tombe bien, elle est elle aussi remisée et le constructeur à l’ovale se montre encore plus généreux ce mois de décembre.

-19,7 % « sous conditions de reprise »

Normalement affiché à partir de 27 790€ en finition Titanium avec un petit moteur 1,0 litre Ecoboost essence de 125 chevaux à boîte manuelle à six vitesses, il tombe à 22 290€ grâce à une remise de 5 500€.

La remise est valable « sous conditions de reprise », ce qui signifie qu’il faut théoriquement pouvoir justifier d’un vieux véhicule à amener. Reste donc à voir si cette remise peut être négociée même sans le vieux véhicule à faire reprendre. Par les temps qui courent, c’est peut-être possible.

Un bon niveau d’équipement

A ce prix, le Puma dispose en tout cas d’une connectivité smartphone totale, d’un combiné d’instrumentation numérique, d’une caméra de recul, des feux automatiques et de la climatisation. Théoriquement, il n’y a pas vraiment besoin d’opter pour des niveaux de finition plus hauts.

Bref, c’est peut-être le bon moment de craquer pour ce petit crossover au design rondouillard si vous cherchez un engin de ce genre…

Retrouvez toutes les meilleures remises dans notre guide des promos Caradisiac.

4  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Ford Puma 2

Ford Puma 2

SPONSORISE

Actualité Ford

Voir toute l'actu Ford

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité