C’est peut-être le moment d’acheter un Ford Puma

Depuis quelques mois, Ford propose un petit SUV électrique pour concurrencer les Renault 4, Peugeot E-2008 et autres Jeep Avenger. Le Puma Gen-E a en effet été lancé au prix de 33 990€, avec une remise additionnelle de 1 000€ qui abaisse ce prix à 32 990€ avant bonus. Il a sans doute besoin de cette remise, d’ailleurs, tant cette catégorie est devenue concurrentielle depuis peu.

Mais le fer de lance de Ford en Europe, ça reste bien évidemment la version thermique du Puma. Ça tombe bien, elle est elle aussi remisée et le constructeur à l’ovale se montre encore plus généreux ce mois de décembre.

-19,7 % « sous conditions de reprise »

Normalement affiché à partir de 27 790€ en finition Titanium avec un petit moteur 1,0 litre Ecoboost essence de 125 chevaux à boîte manuelle à six vitesses, il tombe à 22 290€ grâce à une remise de 5 500€.

La remise est valable « sous conditions de reprise », ce qui signifie qu’il faut théoriquement pouvoir justifier d’un vieux véhicule à amener. Reste donc à voir si cette remise peut être négociée même sans le vieux véhicule à faire reprendre. Par les temps qui courent, c’est peut-être possible.

Un bon niveau d’équipement

A ce prix, le Puma dispose en tout cas d’une connectivité smartphone totale, d’un combiné d’instrumentation numérique, d’une caméra de recul, des feux automatiques et de la climatisation. Théoriquement, il n’y a pas vraiment besoin d’opter pour des niveaux de finition plus hauts.

Bref, c’est peut-être le bon moment de craquer pour ce petit crossover au design rondouillard si vous cherchez un engin de ce genre…

Retrouvez toutes les meilleures remises dans notre guide des promos Caradisiac.