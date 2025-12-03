Ford a peut-être trouvé la clé pour plaire à nouveau

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Ford traverse une période compliquée sur le marché automobile européen. La marque à l’ovale ambitionnait de remplacer ses classiques modèles thermiques par de nouveaux véhicules électriques. La citadine Fiesta a d’abord disparu, suivie plus récemment de la compacte Focus. Après l’arrivée des Explorer et Capri, le constructeur a aussi lancé le Puma Gen-E lui aussi 100 % électrique.

Mais les ventes ne suivent pas et en plus d’un plan social, Ford travaille donc sur une autre stratégie pour améliorer sa situation sur le Vieux Continent. Une stratégie qui passe par de nouveaux produits thermiques (avec ou sans électrification) et d’après les journalistes d’Automotive News, il va aussi capitaliser sur un modèle à forte image pour séduire la clientèle.

Un petit Bronco pour l’Europe !

Le constructeur américain travaillerait en effet sur un nouveau SUV compact, positionné entre le Puma et le Kuga, affichant un design inspiré par le très beau Bronco américain.

L’engin reposerait sur la plateforme C2 déjà utilisée par la Focus en fin de vie (mais aussi le Kuga), avec des motorisations thermiques électrifiées. Sur le papier, il s’attaquerait au nouveau Jeep Compass.

La bonne recette ?

Au vu de l’appétence des gens pour les 4x4 au design fort (Mercedes Classe G, Land Rover Defender, Toyota Land Cruiser…), l’idée d’un SUV compact au style marquant avec des motorisations classiques semble présenter un vrai potentiel industriel sur le papier. Toujours d’après Automotive News, ce modèle arrivera dès l’année 2027.

Et si c’était ce genre de produit, la clé d’un retour réussi de Ford sur notre marché ?