Les SUV électriques de Ford ne se vendent vraiment pas assez

La situation de Ford en Europe n’est clairement pas des plus faciles actuellement. Alors que la marque à l’ovale faisait partie des leaders du marché sur le Vieux continent il y a encore une décennie, Ford ne peut plus compter sur ses modèles thermiques les plus abordables (Ka et surtout Fiesta). Sa Focus se prépare elle aussi à disparaître et le constructeur américain prévoyait de compenser ces pertes par l’arrivée de nouveaux SUV électriques à la vocation plus haut de gamme, à la rentabilité meilleure.

Une réduction de la production à venir

Hélas pour Ford, ses nouveaux véhicules familiaux électriques ne parviennent pas à trouver leur clientèle pour l’instant en Europe. En décembre dernier, déjà, le constructeur américain s’était résolu à baisser la production de l’Explorer et du Capri à l’usine de Cologne pour faire face à une demande insuffisante par rapport aux prévisions.

D’après les journalistes d’Associated Press, la situation se dégrade encore pour Ford : après l’annonce des 4000 postes supprimés au sein de ses succursales européennes d’ici 2027, le constructeur va réduire la voilure de 1 000 postes dès le début de l’année prochaine. Ces réductions concerneront l’usine de Cologne où sont assemblés l’Explorer et le Capri, avec une production limitée à un seul « créneau » par jour sur les lignes de fabrication de l’usine (au lieu de deux) à partir du mois de janvier. Sachant que l’usine de Cologne emploie un peu plus de 4 000 personnes actuellement, elle va réduire ses effectifs de 25% tout de même.

Vivement de nouveaux modèles

Même si l’augmentation des remises pratiquées par Ford pour l’Explorer et le Capri (mais aussi du Puma Gen-E) constatée depuis quelques jours devrait aider le constructeur à améliorer les ventes de ses modèles, il va sans doute devoir faire d’autres efforts pour arriver à des volumes satisfaisants.

Rappelons que Ford travaille activement sur de nouveaux modèles pour mieux s’adapter à la demande de la clientèle européenne, y compris des véhicules thermiques. La réalité des ventes n’a pas du tout suivi les prévisions de Ford sur le potentiel de ses véhicules électriques et le succès de son SUV Kuga et du petit Puma thermique ne suffit pas à compenser cela. Ford peut-elle redevenir une marque populaire chez nous et se hisser à nouveau aux niveaux de Volkswagen ? Pour cela, il faudra une stratégie différente de celle qui visait à se concentrer sur les chers SUV électriques. D'autant plus que ces derniers ne faisaient que reprendre la technologie du groupe allemand (la plateforme MEB des Volkswagen ID.4 et ID.5). Pour un constructeur connu autrefois pour la qualité de la mise au point de ses autos et sa créativité, c'est quand même un peu gênant.