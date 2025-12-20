Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Bmw Serie 4 G26 Gran Coupe

Il se retrouve coincé dans des patates avec sa BMW

Dans Faits Divers / Insolite / Insolite

Adrien Raseta

Grand moment de solitude pour l’automobiliste au volant de sa BMW Série 4 Gran Coupé. Sur les images partagées sur les réseaux sociaux, il reste coincé dans des patates déversées par les agriculteurs en marge des manifestations à Bruxelles.

Il se retrouve coincé dans des patates avec sa BMW

Rouler en grande berline plutôt qu’en SUV quatre roues motrices comprend parfois des contraintes inattendues. La preuve avec ce propriétaire de BMW Série 4 Gran Coupé en détresse dans les patates déversées par les agriculteurs lors des manifestations à Bruxelles.

La séquence largement relayée sur la toile montre la trois volumes allemande progresser avec difficulté dans les pommes de terre éparpillées sur la route. Si la berline parvient à se frayer un chemin sur les premiers mètres, elle finit par s’immobiliser avec les roues avant bloquées et le train arrière qui patine. Une situation compliquée qui nécessitera un remorquage pour aller plus loin.

Des ramassages improvisés

Détail étonnant, quelques instants après les actions des agriculteurs destinées à amplifier la visibilité des revendications contre l’accord Mercosur, des passants profitent de la situation pour se déplacer avec des cabas pour ramasser des pommes de terre en vue de les cuisiner.

