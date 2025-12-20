Il se retrouve coincé dans des patates avec sa BMW

Rouler en grande berline plutôt qu’en SUV quatre roues motrices comprend parfois des contraintes inattendues. La preuve avec ce propriétaire de BMW Série 4 Gran Coupé en détresse dans les patates déversées par les agriculteurs lors des manifestations à Bruxelles.

La séquence largement relayée sur la toile montre la trois volumes allemande progresser avec difficulté dans les pommes de terre éparpillées sur la route. Si la berline parvient à se frayer un chemin sur les premiers mètres, elle finit par s’immobiliser avec les roues avant bloquées et le train arrière qui patine. Une situation compliquée qui nécessitera un remorquage pour aller plus loin.

Des ramassages improvisés

Détail étonnant, quelques instants après les actions des agriculteurs destinées à amplifier la visibilité des revendications contre l’accord Mercosur, des passants profitent de la situation pour se déplacer avec des cabas pour ramasser des pommes de terre en vue de les cuisiner.