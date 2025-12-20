Il se retrouve coincé dans des patates avec sa BMW
Grand moment de solitude pour l’automobiliste au volant de sa BMW Série 4 Gran Coupé. Sur les images partagées sur les réseaux sociaux, il reste coincé dans des patates déversées par les agriculteurs en marge des manifestations à Bruxelles.
Rouler en grande berline plutôt qu’en SUV quatre roues motrices comprend parfois des contraintes inattendues. La preuve avec ce propriétaire de BMW Série 4 Gran Coupé en détresse dans les patates déversées par les agriculteurs lors des manifestations à Bruxelles.
La séquence largement relayée sur la toile montre la trois volumes allemande progresser avec difficulté dans les pommes de terre éparpillées sur la route. Si la berline parvient à se frayer un chemin sur les premiers mètres, elle finit par s’immobiliser avec les roues avant bloquées et le train arrière qui patine. Une situation compliquée qui nécessitera un remorquage pour aller plus loin.
Des ramassages improvisés
Détail étonnant, quelques instants après les actions des agriculteurs destinées à amplifier la visibilité des revendications contre l’accord Mercosur, des passants profitent de la situation pour se déplacer avec des cabas pour ramasser des pommes de terre en vue de les cuisiner.
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération