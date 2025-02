Rétromobile : quelle voiture acheter si vous avez 50 000 €

Evidemment, tout le monde n’a pas 50 000 € à dépenser dans une voiture de tous les jours. Alors, dans une ancienne qui ne sera qu’un objet de loisirs… Néanmoins, on se trouve là dans le cœur du marché de l’auto de collection, là où il est le plus riche et le plus actif. Cela signifie que le choix est très large et la demande importante, de sorte que la revente ne pose encore pas trop de problèmes. Si tant est qu’on possède l’auto qui va bien.

Toutefois, comme la valeur de revente demeurera quoi qu’il arrive assez imprévisible, il faut d’abord acheter une voiture dont on a vraiment envie. Ensuite, celle-ci doit se présenter dans le meilleur état possible, enfin, pour éviter de se faire refiler un exemplaire restauré à la va-vite, on conseillera de se faire accompagner d’un spécialiste du modèle convoité. Ça tombe bien, à Rétromobile, les clubs abondent, qui se feront une joie de vous aider.

Ancienne

Bmw 2.8 - 3.0 CS E9 (1968 – 1975)

Sans la Neue Klasse de 1961, BMW n’existerait plus. Succès commercial, cette berline a été dérivée en un coupé 2000 CS en 1965, très élégant malgré sa proue étrange. A son tour, celui-ci a profondément évolué en 1968, en recevant le 6-en-ligne 2,8 l ainsi que le train avant de la grande berline 2800, tout en s’équipant de la séduisante calandre à projecteurs ronds qui deviendra typique de BMW. Ainsi naquit la 2.8 CS.

Forte de 170 ch, elle devient 3.0 CS en 1971, en adoptant une direction assistée et surtout un puissant 3,0 l développant 180 ch et 200 ch en 3.0 CSI, variante à injection lancée quelques mois plus tard. D’une élégance totale, dépassant les 200 km/h, confortable, efficace et bien fabriqué, ce modèle replace efficacement BMW dans le très haut de gamme. A l’achat, on surveillera la corrosion, potentiellement ravageuse, ainsi que l’état du circuit de refroidissement, pour éviter que la culasse ne se vrille. Dès 50 000 € en très bel état. Valeur montante.

Youngtimer

Alpine A610 (1991 – 1995)

Comment créer une belle GT avec presque zéro budget ? C’est simple, on améliore ce qui existe déjà, et à ce jeu-là, l’Alpine A610 est un modèle du genre. Réalisée à partir de la GTA en version US, à l’avant renforcé et projecteurs pop-up mais jamais commercialisée, l’A610, révélée début 1991, bénéficie de trains roulants repensés et d’une finition largement améliorée. A l’arrière, le V6 PRV passe à 3,0 l et 250 ch, de quoi pointer à 265 km/h. La Porsche 964 n’a qu’à bien se tenir !

Très bien équipée, l’Alpine ne rencontre pourtant pas son public, par la faute d’une ligne trop proche de celle de la V6 Turbo et d’un prix assez monstrueux. Dommage, car par son comportement et ses performances, elle est dans le coup ! En 1993, le moteur perd légèrement en cylindrée, les jantes et pneus sont modifiés et l’équipement s’enrichit, mais les ventes stagnent. L’A610 disparait à la mi-1995, produite à 818 unités seulement. Moteur et boîte sont très solide, mais le circuit de refroidissement demande des soins, et les accessoires électriques sont assez fragiles. Dès 40 000 €. Valeur montante.

Newtimer

Maserati Granturismo 4.7 (2008 – 2019)

Prenez une Maserati Quattroporte V, demandez à Pininfarina de la carrosser en coupé, et vous obtenez la Granturismo. Apparue à Genève en 2007, elle crée bien des coups de cœur par sa ligne superbe et sa belle habitabilité. Si elle se contente d’un V8 4.2 de 405 ch allié à une boîte auto, les sportifs sont comblés en 2008 à l’arrivée de la S. Porté à 4,7 l, son V8 produit 440 ch et s’attèle à une boîte robotisée logée sur l’essieu arrière pour un comportement routier plus agile.

En 2009, la S récupère la boîte auto de la 4,2 l, puis les évolutions iront lentement. Radicale MC Stradale en 2010 (450 ch), puissance augmentée en 2012 (460 ch sur la Sport, nouveau nom de la S), léger restylage en 2017 (museau, système multimédia). Très appréciée pour sa polyvalence, son V8 à la sonorité magique et son confort, la Granturismo sera produite à 28 805 unités. De plus, sa mécanique est très solide, si elle est bien entretenue, la suspension constituant le point principal à surveiller. Dès 40 000 €. Valeur stable.