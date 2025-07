Il conduit sa BMW sur une chaise de jardin

Nos confrères de la publication américaine Carscoops rapportent sur la toile une journée mémorable pour des policiers australiens en patrouille non loin de Melbourne. Ces derniers tombaient il y a quelques jours sur une voiture pour le moins atypique avec de nombreuses pièces manquantes. Le conducteur indiquait pour se justifier qu'il était en chemin vers le lieu de récupération des éléments absents au moment du contrôle.

Tout commence par un capot manquant. Les agents des forces de l'ordre tombent sur une mystérieuse berline Bmw Série 3 génération E36 en circulation sans cet élément de carrosserie obligatoire sur la voie publique. Coopératif, le conducteur âgé de 64 ans se gare sur le bas-côté. Les policiers découvrent alors avec stupeur que l'automobiliste se trouve sur une chaise de jardin avec des coussins pour se glisser aux commandes de sa voiture. Une configuration particulièrement insolite et illégale qui pousse les policiers à immobiliser le véhicule sur-le-champ.

Un projet de restauration en cours

En glissant dans la catégorie des youngtimers, la BMW Série 3 E36 voit sa cote de popularité remonter avec des passionnés chaque année plus nombreux à vouloir la préserver. Il faut dire qu'avec son architecture de propulsion à moteur avant, ses pièces relativement faciles à trouver et sa fiabilité éprouvée, cette auto représente un choix raisonnable lorsqu'il est question de combiner budget mesuré et plaisir de conduite.