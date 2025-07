Les normes de pollution n’auront pas le dernier mot pour BMW Motorsport

Les normes de pollution ont petit à petit rendu nos moteurs moins expressifs. Du premier catalyseur qui " mangeait " facilement 15 ch, à l’injection directe en passant par le filtre à particules, ces systèmes, rendant les moteurs moins nocifs pour la planète, sont un crève-cœur pour les amateurs de belles mécaniques et un véritable casse-tête pour les ingénieurs motoristes.

Grâce à un fort lobby des constructeurs auprès de Bruxelles, la prochaine norme Euro 7 ne bousculera pas trop ses ingénieurs. Si de nouvelles limites d’émissions de particules sont prévues, elles n’émanent pas du moteur, mais plutôt de celles produites par les pneus et les freins.

BMW pourra ainsi proposer des moteurs à six et huit cylindres pour ses modèles badgés M. Pour Frank van Meel, le patron de Bmw M, le « défi n’était même pas de concevoir un moteur conforme à la norme Euro 7 » plutôt que de « préserver les performances ».

« Le moteur six cylindres en ligne est notre héritage, et le V8 a une longue histoire en compétition, nous avons donc l’intention de poursuivre sur cette lancée ». Interrogé par nos confrères d’Autocar, il ne peut imaginer des moteurs quatre cylindres hybrides, à l’image d’une Mercedes-AMG Classe C par exemple : « Je ne pourrais pas imaginer mettre un quatre cylindres dans une M5 ».

Toujours V8, mais toujours hybride

Une M5 qui, si elle conserve son V8 biturbo, affiche tout de même 2 435 kg à vide sur la balance. C’est 560 kg de plus que la génération F90 sortie il y a sept ans. Un embonpoint causé par la chaîne de traction électrique dont la batterie à elle seule représente 205 kg. Certes, cette M5 développe 727 ch et catapulte ses passagers jusqu’à 100 km/h en 3,5 secondes, mais le conducteur reste sur sa faim...

Pour Alan Froli, qui a eu la chance de l’essayer, il est « difficile de conseiller à un amateur de la dynastie de remplacer la génération précédente par celle-ci ». Sans doute, la partie électrique prendra une place plus importante, mais si BMW arrive à conserver ses moteurs thermiques multi-cylindres, on ne pourra que lui en être reconnaissant.