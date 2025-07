La future génération du BMW X5 s’entraîne sur le circuit du Nürburgring.

Pour Bmw, l’heure du passage à la « Neue Klasse » a sonné. L'appellation « Neue Klasse » désigne à la fois la nouvelle plateforme qui privilégie les motorisations électriques, mais aussi le style des nouvelles générations de modèles ou les modèles actuels qui vont être restylés. Pour le SUV Bmw X5 on parle d'une nouvelle génération et de l’adaptation du style « Neue Klasse » sur ce modèle.

Car la future génération de BMW X5 ne bénéficiera pas de la plateforme « Neue Klasse » et se contentera d’utiliser l’actuelle plateforme CLAR. Cela n’empêchera pas pour autant ce modèle de disposer d’une variante 100 % électrique qui se nommera BMW iX5 qui, elle aussi, disposera de la base technique CLAR.

Le nouveau BMW X5 arrive l'an prochain

Chez BMW on s’active afin de proposer ce nouveau X5 en 2026, c’est pour cela que les essais sont menés bon train et que la marque bavaroise a investi le circuit du Nürburgring avec un modèle doté d’une motorisation hybride. Pour le moment, nos chasseurs de scoop n’ont pas encore rencontré de modèle 100 % électrique, mais le passage sur le Nürburgring pour le modèle doté d’une motorisation 100 % électrique ne devrait pas tarder.

Adoption du style « Neue Klasse » pour le prochain X5

Le BMW X5 concurrent des Mercedes GLE et Mercedes EQE SUV, va soigner son style en adoptant la nouvelle face avant qui caractérise le design « Neue Klasse ». Elle est dotée de projecteurs affinés, d’une calandre de taille réduite qui sur ses flancs accueille de larges panneaux noirs abritant toutes sortes de capteurs. Si la face avant semble proche du modèle définitif, la partie arrière n’a pas encore adopté le style du modèle de série, puisque les feux sont des éléments rapportés qui n’ont rien à voir avec ceux dont disposera le modèle de production.

Hybridation obligatoire pour toutes les motorisations

Sous le capot de ce modèle 2026, on retrouvera des motorisations essence et diesel quatre cylindres micro-hybrides mais aussi de l’hybride rechargeable. Ces derniers seront des blocs quatre et six cylindres essence dotés d’une motorisation électrique et d’une batterie d’une capacité importante puisque ces modèles pourraient atteindre une autonomie de 70 km en mode électrique. Disponible en deux et quatre roues motrices, le X5 disposera aussi dans sa gamme de versions « M » surpuissantes.