SUV familial électrique

A partir de 93 150 €

Autonomie max : 596 km

Long de 4, 86 m, le nouveau venu s’intercale dans la gamme entre l’EQC et l’EQS SUV. Il vient concurrencer l’Audi Q8 e-Tron sur le marché des SUV familiaux de luxe. Comme son nom l’indique il reprend la base technique et le style de la berline, l’EQE, qu’il réinterprète à la sauce SUV.

dailymotion Essai vidéo - Mercedes EQE SUV (2023) : le SUV des familles en or

Cela se traduit par une garde au sol surélevée, des barres de toit, des jantes de gros diamètres (jusqu’à 22 ‘’) et quelques protections additionnelles. Le tout est vendu à des tarifs nettement supérieurs puisque l’offre débute à 93 000 € ! soit 13 000 € de plus à finition et motorisation équivalente par rapport à la berline.

Il n’y a donc pas vraiment de surprises concernant le design, puisque Mercedes décline en cascade les éléments de style de l’EQS son vaisseau amiral. On retrouve ainsi les même optiques, la même calandre pleine et les mêmes lignes optimisées pour l’aérodynamisme. Il est possible de muscler ce look avec la finition AMG Line composée d’un kit carrosserie « sportif », comme ici sur notre version d’essai facturée précisément 98 250 €, hors options.

C'est la même stratégie à bord, où l’on retrouve, en option, l’« Hyperscreen » (8 690 €). Une dalle couvrant toute la largeur de la planche de bord regroupant une instrumentation numérique, un écran central et un écran passager OLED. Cet équipement est toujours aussi impressionnant à voir mais aussi à utiliser. Le passager peut par exemple regarder un film pendant la conduite. Pour des raisons de sécurité, une caméra filme le conducteur. Si ce dernier détourne le regard en direction du film, la voiture coupe ce dernier. L’EQE plonge ses occupants en immersion grâce à la sono Burmester et sa nouvelle fonction « Dolby Atmos » composée d’une quinzaine de haut-parleurs et d’un caisson de basse XXL. Tout simplement bluffant, tout comme la qualité perçue, au diapason.

Notez que toutes les commandes à portée du conducteur sont tactiles, y compris sur le volant où l’on retrouve deux rangées de commandes à retour haptique, assez peu pratiques à utiliser.

L’EQE SUV est plus court d’un dizaine de centimètres par rapport à la berline. Toutefois son empattement reste généreux, puisqu’il atteint 3 mètres. L’Allemand s’avère être un bon élève dans l’exercice familial avec de l’espace aux places arrière pour deux adultes ainsi qu’un excellent niveau de confort. Le coffre aussi est taillé pour la famille avec un volume de chargement allant de 520 à 1 675 l en configuration standard et un vaste logement pour ranger les câbles de recharge. La banquette arrière est rabattable en trois parties et elle peut, en option, disposer d'un dossier à l’inclinaison réglable.