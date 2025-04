Le Hyundai Santa Fe 3 est plutôt capricieux en fiabilité

En bref

Douze ans après le lancement de l'opus 1, la marque coréenne dévoile la troisième génération de Santa Fe et reste fidèle à son nom emblématique contrairement aux autres modèles de la gamme qui adoptent les appellations commerciales numériques, à savoir : i (i10, i20, i30...) et ix (iX20, iX35, iX55...). Ce nouvel opus, hérite d'une plateforme inédite qu’il partage avec son cousin coréen le Kia Sorento. Dès lors, il gagne 3 cm par rapport au précédent Santa Fe soit 4,69 m.

À bord, on dispose d'une banquette arrière coulissante et fractionnable en trois parties (40/20/40). Quant au coffre, il intègre deux sièges escamotables, dissimulés dans le plancher. Au point de vue mécanique, une seule motorisation, héritée de l'opus 2, à savoir, le 2.2 CRDI de 197 ch mais pas d'essence. Côté transmission, une boîte mécanique à 6 vitesses et une boîte auto, à 6 rapports également. Ajoutons, qu'il est disponible en 4x2 ou 4x4.

Il y a quatre finitions : Sensation, Business, Premium et Premium Limited. Et dès l'entrée de gamme Sensation, le Santa Fe est déjà bien doté avec entre autres, 7 airbags, l’allumage automatique des feux, le capteur de pluie automatique, la climatisation automatique, une connexion Bluetooth, le régulateur/limiteur de vitesse, etc... Début 2015, un nouveau bloc diesel 2.2 CRDI 150 ch voit le jour et les finitions deviennent : Initia, Intuitive, Créative et Exécutive. Au cours de l'été de cette même année, le Santa Fe bénéficie d'un restylage de la face avant (bouclier redessiné et feux à leds) et de l'arrière (nouveaux feux leds et bouclier plus imposant intégrant les sorties d'échappement) et les moteurs 150 ch et 197 ch disparaissent au profit d'un unique 2.2 CRDI de 200 ch. Malheureusement, sur le plan fiabilité, ce SUV se montrera plutôt capricieux, en particulier les versions à partir du lancement et jusqu'en 2015.

Sous le capot

En diesel

2.0 CRDI : 150 ch

2.2 CRDI : 197 ch et 200 ch

En essence

Pas de blocs essence

LE SANTA FE A LA LOUPE

Comment vieillit-il ?

La présence d'assemblages mal ajustés et le recours à des plastiques fragiles (ils se rayent facilement) ne permettent pas au Santa Fe d'assurer son bon vieillissement, même si on trouve pire.

Les pièces d'usure sont-elles endurantes ?

Pas vraiment. Bon, nombre de propriétaires évoquent des réparations précoces au niveau du freinage et de l'embrayage.

Les pièces détachées sont-elles coûteuses ?

C'est la ''double peine''. Outre des usures prématurées des pièces courantes, le passage en concession fait mal au portefeuille... !

Est-il cher à entretenir ?

Pas de quoi s'imaginer faire des économies en matière d'entretien. Les factures sont généralement élevées.