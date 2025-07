Mais comment Lancia osera relancer la Delta HF Integrale ?

Lancia vient de lancer l’Ypsilon HF, une citadine électrique sportive dotée du même groupe motopropulseur que sa cousine la Peugeot E-208 GTI, le SUV Abarth 600e ou encore l’Alfa Romeo Junior Elettrica Veloce.

Mais comme vient de l’annoncer la marque italienne, ce n’est que le début du développement de sa gamme sportive électrique : Lancia officialise l’arrivée prochaine d’une nouvelle Delta HF Integrale, reprenant le nom d’une machine restée légendaire dans l’univers du rallye et des sportives routières.

Une compacte ultra-sportive électrique

Sachant que la nouvelle compacte Delta est attendue pour 2028 sur le marché (deux ans après la grande Gamma), il faudra patienter encore quelques années de plus pour découvrir cette nouveauté sportive.

Elle doit en tout cas s’équiper d’au moins deux moteurs électriques pour former une transmission intégrale et on se demande bien ce que Lancia utilisera comme base mécanique : le groupe motopropulseur actuellement installé dans les DS N°8 et autres Peugeot 3008/5008 4x4 peut-il faire l’affaire en l’améliorant ?

Attention au ratage

La petite Ypsilon HF revendique des performances de haut niveau dans la catégorie des citadines sportives grâce à son moteur de 280 chevaux, son châssis retouché et ses pneus semi-slick Michelin Sport Cup 2. Comme l’a expérimenté Alan, elle ne rend pas pour autant une copie parfaite en matière de plaisir de conduite même si elle surclasse l’Alpine A290 au registre des performances.

Compte tenu du prestige du nom « Delta HF Integrale », le constructeur devra vraiment prendre soin de mettre au point une sportive vraiment réussie pour ne pas s’attirer les foudres des puristes : on ne plaisante pas avec un tel badge !

Imaginons donc un groupe motopropulseur de 400 chevaux et des réglages châssis et moteurs beaucoup plus soignés que ceux de la MG4 X-Power. Attendons-nous aussi à retrouver des variantes similaires dans la gamme de Peugeot et même pourquoi pas d’Opel qui veut revenir au sport avec ses variantes GSE.