Prévisions de circulation : Bison Futé voit noir pour samedi !
C'est bientôt la fin des vacances scolaires et les vacanciers sont sur le retour avant la rentrée. Un flux routier important est donc à prévoir dans le sens des retours ce week-end, notamment des zones côtières vers les grandes métropoles. Les journées de vendredi et samedi s'annoncent particulièrement difficiles sur les routes de France.
La fin des vacances scolaires se profile à l'horizon. Avec la rentrée prévue dans deux semaines, les derniers vacanciers prennent la route du retour. De quoi occasionner de nombreuses difficultés de circulation dès ce vendredi. En particulier, des difficultés très importantes sont attendues au départ du quart Sud-Ouest (A63, A10) et de la région Auvergne-Rhône-Alpes (A7 et accès au Tunnel du Mont-Blanc depuis l’Italie). Elles pourraient s’étendre du milieu de la matinée jusqu’en soirée selon les secteurs.
En Île-de-France, les premiers ralentissements liés aux retours pourraient apparaître dès le début de l’après-midi, sur l’autoroute A10 entre la barrière de péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines et la commune de Wissous, puis sur l’autoroute A6 entre les communes de Corbeil-Essonnes et de Wissous. À partir du milieu de l’après-midi, la conjugaison de ces retours et des trajets habituels rendront la circulation difficile, notamment sur les radiales, accédant au Boulevard Périphérique, et sur les rocades (A86 et Boulevard Périphérique). La circulation devrait même être dense jusque tard dans la soirée.
Samedi 23 août, dans le sens des départs, les principales congestions devraient se concentrer dans le quart Sud-Est, sur les autoroutes A7, A8, A9 et A54 essentiellement.Dans le sens des retours, la journée est classée rouge au niveau national et noire sur les axes de l’Arc méditerranéen.Une circulation très dense est donc attendue sur les grands axes du pays. Les routes en partance de la côte atlantique (A63, A10, A87, A11) et de la côte méditerranéenne (A7, A8, A9, A61), devraient connaître une très forte fréquentation, tout comme celles traversant le centre de l’hexagone (A75, A71, A20). Les encombrements devraient débuter en tout début de matinée pour s’achever en début voire fin de soirée selon les secteurs.
En Île-de-France, les retours seront également importants. Les premiers ralentissements pourraient apparaître dès la fin de matinée sur l’autoroute A10 entre Janvry et Wissous, puis sur l’autoroute A6 entre Corbeil-Essonnes et Wissous. À partir du milieu de l’après-midi, des difficultés de circulation importantes pourraient être enregistrées, notamment sur les radiales aux portes de Paris pour accéder au Boulevard Périphérique et sur les rocades (A86 et Boulevard Périphérique). La circulation devrait rester dense jusque tard dans la soirée.
Dimanche 24 août, dans le sens des retours, la circulation sera encore difficile sur les grands axes routiers. Les axes venant de la façade méditerranéenne seront une nouvelle fois particulièrement concernés à l’instar des autoroutes A9, A75, A8, A7, ainsi que les routes en direction de l’Île-de-France comme l’A10, l’A11 et l’A71.
En Île-de-France, dès la fin de matinée, la circulation sera dense sur les autoroutes A10 et A6. Des difficultés de circulation ou des ralentissements seront enregistrés tout le long de l’après-midi sur ces axes et pourraient persister jusque tard dans la soirée. Des congestions sont également attendues sur l’autoroute A13, dès le milieu d’après-midi et pourraient être encore présentes jusque tard dans la soirée.
Lundi 25 août, en Île-de-France et dans le sens des retours, les premiers ralentissements pourraient apparaître dès le début de l’après-midi sur l’autoroute A10 entre la barrière de péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines et la commune de Wissous puis sur l’autoroute A6, entre les communes de Corbeil-Essonnes et de Wissous. À partir du milieu de l’après-midi, la conjugaison de ces retours et des trajets pendulaires rendra la circulation difficile selon les secteurs, notamment, sur les radiales aux portes de Paris pour accéder au Boulevard Périphérique et sur les rocades (A86 et Boulevard Périphérique). La circulation devrait rester dense jusque tard dans la soirée.
Les conseils de circulation de Bison Futé pour la période du vendredi 22 août au lundi 25 août 2025
Dans le sens des départs
Vendredi 22 août
- évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 7h à 16h et entre Orange et Marseille, de 11h à 17h
- évitez l’autoroute A8, entre Le Luc et l’Italie de 13h à 16h
- évitez l’autoroute A9, entre Montpellier et Narbonne, de 9h à 19h
- évitez l’autoroute A54 et la route nationale N113, entre Nîmes et Salon-de-Provence, de 15h à 19h
- évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 11h à 15h
Dans le sens des retours
Vendredi 22 août
- rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 12h ou après 23h
- évitez l’autoroute A11, entre Nantes et Angers, de 10h à 19h
- évitez l’autoroute A63, entre Bayonne et Bordeaux, de 9h à 12h
- évitez l’autoroute A10, entre Bordeaux et Tours, de 13h à 19h, entre Tours et Orléans, de 16h à 20h et entre Orléans et Paris, de 12h à 23h
- évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Orange, de 11h à 17h et entre Orange et Lyon, de 12h à 22h
- évitez l’autoroute A75, entre Béziers et Clermont-Ferrand, de 10h à 20h
- évitez l’autoroute A71, entre Bourges et Orléans, de 13h à 19h,
- évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre l’Italie et la France, de 13h à 22h
Samedi 23 août
- rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 10h ou après minuit
- évitez l’autoroute A11, entre Angers et Le Mans, de 10h à 19 h et entre Le Mans et Paris, de 11h à 17h
- évitez l’autoroute A63, entre Bayonne et Bordeaux, de 9h à 12h
- évitez l’autoroute A10, entre Bordeaux et Poitiers, de 14h à 17h
- évitez l’autoroute A9, entre l’Espagne et Narbonne, de 11h à 16h, entre Narbonne et Nîmes, de 12h à 16h et entre Nîmes et Orange, de 15h à 18h
- évitez l’autoroute A7, entre Orange et Lyon, de 11h à 22h
- évitez l’autoroute A75, entre Béziers et Clermont-Ferrand, de 11h à 19h
- évitez l’autoroute A61, entre Narbonne et Toulouse, de 10h à 17h
- évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre l’Italie et la France, de 13h à 18h
- évitez l’autoroute A43, entre Chambéry et Lyon, de 11h à 14h
Dimanche 24 août
- rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 10h ou après 23h
- évitez l’autoroute A85, entre Theillay et Tours, de 12h à 15h
- évitez l’autoroute A10, entre Poitiers et Orléans, de 12h à 18h et entre Orléans et Paris, de 10h à 21h
- évitez l’autoroute A9, entre l’Espagne et Narbonne, de 12h à 18h
- évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Orange, de 11h à 18h, entre Orange et Lyon, de 14h à 19h
- évitez l’autoroute A75, entre Béziers et Clermont-Ferrand, de 11h à 19h
- évitez l’autoroute A71, entre Bourges et Orléans, de 16h à 20h
- évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre l’Italie et la France, de 10h à 21h
Lundi 25 août
- rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 11h ou après 20h
