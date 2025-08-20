Prévisions de circulation : Bison Futé voit noir pour samedi !

La fin des vacances scolaires se profile à l'horizon. Avec la rentrée prévue dans deux semaines, les derniers vacanciers prennent la route du retour. De quoi occasionner de nombreuses difficultés de circulation dès ce vendredi. En particulier, des difficultés très importantes sont attendues au départ du quart Sud-Ouest (A63, A10) et de la région Auvergne-Rhône-Alpes (A7 et accès au Tunnel du Mont-Blanc depuis l’Italie). Elles pourraient s’étendre du milieu de la matinée jusqu’en soirée selon les secteurs.

En Île-de-France, les premiers ralentissements liés aux retours pourraient apparaître dès le début de l’après-midi, sur l’autoroute A10 entre la barrière de péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines et la commune de Wissous, puis sur l’autoroute A6 entre les communes de Corbeil-Essonnes et de Wissous. À partir du milieu de l’après-midi, la conjugaison de ces retours et des trajets habituels rendront la circulation difficile, notamment sur les radiales, accédant au Boulevard Périphérique, et sur les rocades (A86 et Boulevard Périphérique). La circulation devrait même être dense jusque tard dans la soirée.

Samedi 23 août, dans le sens des départs, les principales congestions devraient se concentrer dans le quart Sud-Est, sur les autoroutes A7, A8, A9 et A54 essentiellement.Dans le sens des retours, la journée est classée rouge au niveau national et noire sur les axes de l’Arc méditerranéen.Une circulation très dense est donc attendue sur les grands axes du pays. Les routes en partance de la côte atlantique (A63, A10, A87, A11) et de la côte méditerranéenne (A7, A8, A9, A61), devraient connaître une très forte fréquentation, tout comme celles traversant le centre de l’hexagone (A75, A71, A20). Les encombrements devraient débuter en tout début de matinée pour s’achever en début voire fin de soirée selon les secteurs.

En Île-de-France, les retours seront également importants. Les premiers ralentissements pourraient apparaître dès la fin de matinée sur l’autoroute A10 entre Janvry et Wissous, puis sur l’autoroute A6 entre Corbeil-Essonnes et Wissous. À partir du milieu de l’après-midi, des difficultés de circulation importantes pourraient être enregistrées, notamment sur les radiales aux portes de Paris pour accéder au Boulevard Périphérique et sur les rocades (A86 et Boulevard Périphérique). La circulation devrait rester dense jusque tard dans la soirée.

Dimanche 24 août, dans le sens des retours, la circulation sera encore difficile sur les grands axes routiers. Les axes venant de la façade méditerranéenne seront une nouvelle fois particulièrement concernés à l’instar des autoroutes A9, A75, A8, A7, ainsi que les routes en direction de l’Île-de-France comme l’A10, l’A11 et l’A71.

En Île-de-France, dès la fin de matinée, la circulation sera dense sur les autoroutes A10 et A6. Des difficultés de circulation ou des ralentissements seront enregistrés tout le long de l’après-midi sur ces axes et pourraient persister jusque tard dans la soirée. Des congestions sont également attendues sur l’autoroute A13, dès le milieu d’après-midi et pourraient être encore présentes jusque tard dans la soirée.

Lundi 25 août, en Île-de-France et dans le sens des retours, les premiers ralentissements pourraient apparaître dès le début de l’après-midi sur l’autoroute A10 entre la barrière de péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines et la commune de Wissous puis sur l’autoroute A6, entre les communes de Corbeil-Essonnes et de Wissous. À partir du milieu de l’après-midi, la conjugaison de ces retours et des trajets pendulaires rendra la circulation difficile selon les secteurs, notamment, sur les radiales aux portes de Paris pour accéder au Boulevard Périphérique et sur les rocades (A86 et Boulevard Périphérique). La circulation devrait rester dense jusque tard dans la soirée.

Les conseils de circulation de Bison Futé pour la période du vendredi 22 août au lundi 25 août 2025

Dans le sens des départs

Vendredi 22 août

évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 7h à 16h et entre Orange et Marseille, de 11h à 17h

évitez l’autoroute A8, entre Le Luc et l’Italie de 13h à 16h

évitez l’autoroute A9, entre Montpellier et Narbonne, de 9h à 19h

évitez l’autoroute A54 et la route nationale N113, entre Nîmes et Salon-de-Provence, de 15h à 19h

évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 11h à 15h

Dans le sens des retours

Vendredi 22 août

rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 12h ou après 23h

évitez l’autoroute A11, entre Nantes et Angers, de 10h à 19h

évitez l’autoroute A63, entre Bayonne et Bordeaux, de 9h à 12h

évitez l’autoroute A10, entre Bordeaux et Tours, de 13h à 19h, entre Tours et Orléans, de 16h à 20h et entre Orléans et Paris, de 12h à 23h

évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Orange, de 11h à 17h et entre Orange et Lyon, de 12h à 22h

évitez l’autoroute A75, entre Béziers et Clermont-Ferrand, de 10h à 20h

évitez l’autoroute A71, entre Bourges et Orléans, de 13h à 19h,

évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre l’Italie et la France, de 13h à 22h

Samedi 23 août

rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 10h ou après minuit

évitez l’autoroute A11, entre Angers et Le Mans, de 10h à 19 h et entre Le Mans et Paris, de 11h à 17h

évitez l’autoroute A63, entre Bayonne et Bordeaux, de 9h à 12h

évitez l’autoroute A10, entre Bordeaux et Poitiers, de 14h à 17h

évitez l’autoroute A9, entre l’Espagne et Narbonne, de 11h à 16h, entre Narbonne et Nîmes, de 12h à 16h et entre Nîmes et Orange, de 15h à 18h

évitez l’autoroute A7, entre Orange et Lyon, de 11h à 22h

évitez l’autoroute A75, entre Béziers et Clermont-Ferrand, de 11h à 19h

évitez l’autoroute A61, entre Narbonne et Toulouse, de 10h à 17h

évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre l’Italie et la France, de 13h à 18h

évitez l’autoroute A43, entre Chambéry et Lyon, de 11h à 14h

Dimanche 24 août

rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 10h ou après 23h

évitez l’autoroute A85, entre Theillay et Tours, de 12h à 15h

évitez l’autoroute A10, entre Poitiers et Orléans, de 12h à 18h et entre Orléans et Paris, de 10h à 21h

évitez l’autoroute A9, entre l’Espagne et Narbonne, de 12h à 18h

évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Orange, de 11h à 18h, entre Orange et Lyon, de 14h à 19h

évitez l’autoroute A75, entre Béziers et Clermont-Ferrand, de 11h à 19h

évitez l’autoroute A71, entre Bourges et Orléans, de 16h à 20h

évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre l’Italie et la France, de 10h à 21h

Lundi 25 août