Ferrari F80

Zlatan craque pour une Ferrari F80

Dans Faits Divers / Insolite / People

Adrien Raseta

La figure emblématique du football Zlatan Ibrahimovic a pour habitude de s’offrir une nouvelle supercar pour chacun de ses anniversaires. Pour 2025, c’est une Ferrari F80.

Zlatan Ibrahimovic suit une tradition très particulière pour ses anniversaires : il se paie une auto d’exception supplémentaire chaque nouvelle année. Après une Ferrari SF90 Spider pour ses 39 ans, une Monza SP2 pour ses 40 ans, une Daytona SP3 et 812 Competizione A pour ses 41, un SUV Purosangue pour ses 42 ans et une SF90 XX Spider pour ses 43 ans, le sportif de haut niveau se fait couper l’herbe sous le pied pour ses 44 ans.

Des rumeurs annoncent en effet bien avant sa publication sur le réseau social Instagram que son garage recevra prochainement une spectaculaire Ferrari F80. Une fuite qui n’empêche pas les fans de l’attaquant de réagir en grand nombre après le partage d’une image du configurateur en ligne. L’image cumule en deux jours seulement plus de 222 600 mentions J’aime et plus de 2020 commentaires. Ferrari fait partie des intervenants avec un sobre : « Joyeux anniversaire Zlatan ».

La Ferrari F80, une hypercar limitée à 799 unités

Pour mémoire, la Ferrari F80 embarque un ensemble mécanique hybride composé d’un V6 3l biturbo et de trois moteurs électriques. Une artillerie qui lui permet d’atteindre une puissance totale exceptionnelle de 1200 chevaux. Du côté des chiffres, le 0 à 100 km/h est abattu en 2,15 secondes avant d’atteindre une vitesse maximale de 350 km/h.

