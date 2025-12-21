En Ferrari Purosangue volé, il tape un poteau électrique puis coupe le courant

Images spectaculaires dans les rues de Miami. Sur les séquences réalisées par une habitante, un voleur de voiture au volant d’un Ferrari Purosangue essaie d’échapper à la police. Mauvaise nouvelle pour lui, la course-poursuite se terminera en un éclair.

La vidéo partagée sur les réseaux sociaux montre le véhicule surélevé italien de luxe rater un virage et venir violemment au contact d’une voiture des forces de l’ordre. Un impact qui déforme dans la manœuvre le train arrière du SUV musclé. Les secondes qui suivent feront mal au cœur des puristes : le Ferrari Purosangue progresse maladroitement en crabe en détruisant ses pneus. Pour ne rien arranger, au bout de la rue, le délinquant perd le contrôle et encastre le véhicule haut sur pattes dans un poteau. Un arc électrique spectaculaire produit par le transformateur le plus proche illumine la rue puis l’auto de patrouille met fin à la fuite.

Un SUV confié pour un covering

D’après les médias locaux, ce Ferrari Purosangue ainsi qu’un Rolls-Royce Cullinan devaient rejoindre un garage dans l’objectif de recevoir un covering. Le jour du vol, le suspect retrouvé caché dans un immeuble proche du crash et filmé par de nombreuses caméras de surveillance justifie ses blessures en indiquant s’être disputé avec sa femme.