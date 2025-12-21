En Ferrari Purosangue volé, il tape un poteau électrique puis coupe le courant
Un voleur tente le tout pour le tout aux commandes d’un Ferrari Purosangue. Après avoir percuté une voiture de police, il perd le contrôle du SUV et termine sa course dans un poteau électrique. Un accident qui coupe le courant de plusieurs immeubles voisins.
Images spectaculaires dans les rues de Miami. Sur les séquences réalisées par une habitante, un voleur de voiture au volant d’un Ferrari Purosangue essaie d’échapper à la police. Mauvaise nouvelle pour lui, la course-poursuite se terminera en un éclair.
La vidéo partagée sur les réseaux sociaux montre le véhicule surélevé italien de luxe rater un virage et venir violemment au contact d’une voiture des forces de l’ordre. Un impact qui déforme dans la manœuvre le train arrière du SUV musclé. Les secondes qui suivent feront mal au cœur des puristes : le Ferrari Purosangue progresse maladroitement en crabe en détruisant ses pneus. Pour ne rien arranger, au bout de la rue, le délinquant perd le contrôle et encastre le véhicule haut sur pattes dans un poteau. Un arc électrique spectaculaire produit par le transformateur le plus proche illumine la rue puis l’auto de patrouille met fin à la fuite.
Un SUV confié pour un covering
D’après les médias locaux, ce Ferrari Purosangue ainsi qu’un Rolls-Royce Cullinan devaient rejoindre un garage dans l’objectif de recevoir un covering. Le jour du vol, le suspect retrouvé caché dans un immeuble proche du crash et filmé par de nombreuses caméras de surveillance justifie ses blessures en indiquant s’être disputé avec sa femme.
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération