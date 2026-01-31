Cette Ferrari 166 MM est la plus belle voiture de Retromobile 2026, fin de la discussion

Le Hall 7.3 de Retromobile recèle tant de pépites qu’il est bien difficile d’y faire un choix. Mais si vous approchez du stand Kidston, vous aurez le plaisir de découvrir cette incroyable Ferrari 166 MM Berlinetta carrossée par Touring. Reposant sur la châssis 0048M, elle a été vendue neuve en Italie, où sa première immatriculation a été enregistrée en juillet 1950. Elle participera ensuite à trois reprises aux Mille Miglia (1951, 1952 et 1953).

Il s’agit vraisemblablement de la plus belle des 5 restantes, ayant parcouru moins de 500 km depuis la restauration complète dont elle a bénéficié chez Quality cars à Padoue. Certifiée par Ferrari Classische qui l’a intégrée à son Red book en raison de ses matching numbers (châssis, moteur et boîte), elle est aussi la gagnante de la Coupe des juges au Concours de Modène 2021.

Kidston cite Carlo Bonini, mécanicien Ferrari "historique", qui se souvient de cette voiture depuis ses débuts à l'usine. Il la décrit comme "une voiture pour le véritable connaisseur de Ferrari, un véhicule qui vous transporte aux origines de l'ère Ferrari… On a vraiment l'impression d'être en contact avec Enzo Ferrari, qui peut-être même l'a touchée il y a des années", avant d'ajouter "Si je possédais cette voiture, je la contemplerais chaque jour comme on contemple un tableau d'un grand maître." Vous avez jusqu’à dimanche soir pour venir contempler cette authentique œuvre d’art.

