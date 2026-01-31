Cette Ferrari 166 MM est la plus belle voiture de Retromobile 2026, fin de la discussion
Mais quelle ligne, quelles proportions, quel soin du détail ! Inutile d’aller chercher plus loin la plus belle voiture de ce Retromobile 2026*.
Le Hall 7.3 de Retromobile recèle tant de pépites qu’il est bien difficile d’y faire un choix. Mais si vous approchez du stand Kidston, vous aurez le plaisir de découvrir cette incroyable Ferrari 166 MM Berlinetta carrossée par Touring. Reposant sur la châssis 0048M, elle a été vendue neuve en Italie, où sa première immatriculation a été enregistrée en juillet 1950. Elle participera ensuite à trois reprises aux Mille Miglia (1951, 1952 et 1953).
Il s’agit vraisemblablement de la plus belle des 5 restantes, ayant parcouru moins de 500 km depuis la restauration complète dont elle a bénéficié chez Quality cars à Padoue. Certifiée par Ferrari Classische qui l’a intégrée à son Red book en raison de ses matching numbers (châssis, moteur et boîte), elle est aussi la gagnante de la Coupe des juges au Concours de Modène 2021.
Kidston cite Carlo Bonini, mécanicien Ferrari "historique", qui se souvient de cette voiture depuis ses débuts à l'usine. Il la décrit comme "une voiture pour le véritable connaisseur de Ferrari, un véhicule qui vous transporte aux origines de l'ère Ferrari… On a vraiment l'impression d'être en contact avec Enzo Ferrari, qui peut-être même l'a touchée il y a des années", avant d'ajouter "Si je possédais cette voiture, je la contemplerais chaque jour comme on contemple un tableau d'un grand maître." Vous avez jusqu’à dimanche soir pour venir contempler cette authentique œuvre d’art.
*décision prise par un jury constitué par votre serviteur
Rétromobile 2026
Informations pratiques
Achetez vos billets pour Rétromobile
Jusqu'au dimanche 1er février 2026 au Parc des expositions, Porte de Versailles, 75 015 Paris. Le salon se tient dans les pavillons 4, 7.1, 7.2, et 7.3.
Tarifs :
Plein tarif en prévente : 20 € (21 € après J -7)
Tarif sur place : 25 €
Avant-première : 60 €
Enfants de moins de 16 ans : 12 €
Enfants de moins de 12 ans : gratuit
Horaires :
Mercredi 28 janvier : de 10h à 19h
Jeudi 29 janvier : de 10h à 20h30
Vendredi 30 janvier : de 10h à 22h
Samedi 31 janvier : de 10h à 20h30
Dimanche 1er février : de 10h à 19h
Toute l’équipe de Caradisiac est présente pendant l’intégralité du salon dans le hall 4, n’hésitez pas à venir nous voir !
