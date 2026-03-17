Nous l’avons débusquée à plusieurs reprises en tenue de camouflage. Audi en dévoile aujourd’hui officiellement la silhouette. Il ne s’agit pas d’une surprise, mais il est intéressant de voir à quel point les similitudes sont proches du modèle apparu en 2000.

« Nous avons écouté. Nos clients souhaitent une mobilité électrique convaincante au quotidien. L’A2 e‑tron est notre promesse de répondre précisément à cette attente : efficiente, compacte et affirmée. Nous rendons l’accès à l’univers électrique Audi plus simple et plus pertinent que jamais ». Audi indique également que l’Audi A2, « il y a plus de 25 ans, faisait figure de pionnière en matière d’efficience et de mobilité urbaine. La nouvelle Audi A2 e-tron poursuit cette mission à l’ère de l’électrique ». Souhaitons-lui de trouver davantage son public.

Son gabarit devrait être proche des 4,30 m de long et elle devrait reposer sur la plateforme déjà partagée avec les Volkswagen ID.3 ou encore Cupra Born. C’est ainsi qu’elle rependra les électromoteurs de 231ch, 286 ch, voire 386 ch. À noter également qu’elle devrait se contenter d’une architecture propulsion.

Malgré son rôle d’entrée de gamme, cette A2 placera le curseur assez haut techniquement. En plus de moteurs puissants, elle pourra compter sur une généreuse batterie afin d’offrir un rayon d’action d’environ 550 km.

Au Mondial de Paris ?

Il est encore trop tôt pour savoir exactement à quoi elle ressemblera, rendez-vous donc à l’automne et probablement au Mondial de Paris 2026 pour la découvrir entièrement. Si la silhouette évoque celle de l’A2, on note des différences comme la forte inclinaison du pare-brise ou la partie verticale de la lunette minimaliste. La partie arrière sera composée d’un bandeau lumineux et l’éclairage avant se découpera en deux parties. Enfin, n’oublions pas que la mode du SUV est passée par là depuis le début des années 2000…