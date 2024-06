Audi A2 essence (2000 – 2005), elle aurait dû être l’avenir, dès 2 500 €

Si l’automobile a basculé dans un conformisme effarant, c’est un peu de notre faute. Car les modèles originaux qui tentaient d’explorer d’autres voies ne manquent pas dans l’histoire automobile récente. Oui, il n'y a pas si longtemps encore, on ne pensait par défaut à s'acheter un SUV, fût-il de petite taille. Si on voulait un véhicule haut, on pouvait opter pour la Fiat Multipla, qui bénéficie d’une sorte de culte à l’heure actuelle, on encore, dans une gamme inférieure, pour la petite Audi A2 sortie peu après, en 2000.

Annoncée par le concept AL2 de 1997, ce minispace se signale par sa technologie tout aluminium tout droit issue du vaisseau-amiral de la marque aux anneaux, la prestigieuse A8. L'A2 récupère, et c’est un cas unique sur son segment, la fabrication entièrement en aluminium, carrosserie et structure spaceframe comprise.

Le but ? Faire léger, sans rien concéder sur la qualité ni la résistance aux chocs : ce procédé permettrait d’économiser 40 % de poids face à une monocoque en acier traditionnelle. Le tout pour optimiser les performances et surtout économiser du carburant. Cela réduit par ailleurs les émissions de CO2. Déjà une préoccupation ! Ainsi, le poids ressort-il à 895 kg en version de base (75 ch), soit 125 kg de moins qu’une Mercedes Classe A140, pourtant bien plus petite (3,57 m). Toujours dans le sens des économies d’énergie, l’A2 se targue d’une aérodynamique exceptionnelle pour une auto de moins de 4 m de long (3,83 m) : Cx de 0.27. A l’heure actuelle, on ne sait toujours pas faire mieux dans ce segment.

Cela se solde par une esthétique très particulière, qui ne plaira pas à tout de monde. En tout cas, si la mécanique demeure conventionnelle, comptant des blocs essence à 4-cylindres et un diesel TDI à 3-cylindres, les consommations sont basses : 6 l/100 km/h en moyenne pour la 75 ch. Il y aura même une 1.2 TDI 3L capable de se limiter à 3 l/100 km comme son nom l'indique, mais qui ne sera pas importée. Malheureusement, le prix de base de 129 900 F (29 200 € actuels selon l'Insee pour la 1.4 75 ch) est rédhibitoire, malgré l'équipement riche, comprenant déjà la clim auto bizone et l'ESP. Une Mercedes Classe A140, certes moins dotée, se contente de 108 900 F.

Loin de simplifier l'A2 pour la rendre financièrement plus attractive, Audi fuit en avant, proposant en 2002 un haut de gamme doté d'un 1,6 l atmo à injection directe développant 110 ch. Cela permet à l'A2 d’accrocher 202 km/h en pointe et de franchir les 100 km/h en 9,8 s. Presque des performances de petite sportive, mais dans une ambiance très raffinée. En effet, de série, en finition Pack, elle propose de série la clim auto bizone, les 4 vitres et rétros électriques, les jantes en alliage, la sono 8HP, l'ordinateur de bord, l’ESP... Conséquence, le prix est carrément hostile : 21 800 €, soit 31 000 € actuels selon l’Insee. Quant à la version Pack +, dotée en sus de la sellerie cuir, du toit ouvrant panoramique Open Sky, du radar de recul ou encore de la hifi, elle s’affiche à 24 150 € (34 300 € actuels selon l’Insee). Fort de café vu que le GPS et le régulateur de vitesse demeurent en option.

Conséquence, malgré ses qualités, l’A2 est un échec commercial, l’usine de Neckarsulm où elle devait être produite à 60 000 unités annuelles tournant à la moitié de sa capacité. Résultat, la production prend fin au terme de 2005, après que 176 000 exemplaires environ ont vu le jour. Le prix était-il le problème ? Pas forcément puisque la très conventionnelle A1, apparue en 2009, s’est bien vendue malgré des tarifs ambitieux. L’aluminium ? Certes, en ville, ce matériau est plus un inconvénient qu’autre chose en raison de ses coûts de réparations plus élevés que ceux de la tôle d’acier. Son look ? Plus certainement, mais moins que son concept en lui-même : la catégorie des minispaces n’a jamais vraiment séduit : trop intelligents peut-être. Ah, si l’A2 avait été un SUV… En tout cas, on peut se demander ce que donnerait une A2 dotée d'un 1.0 TFSI actuel, allié à une S tronic à 7 rapports !

Combien ça coûte ?

L’A2 1.6 s’est peu vendue, donc s’avère très rare sur le marché. Pour autant, elle ne coûte pas bien cher. Comptez 3 500 € pour une auto en très bon état avoisinant les 200 000 km, 4 500 € aux alentours de 150 000 km, 5 000 € vers les 100 000 km. Prévoyez 500 € de plus pour une luxueuse Pack +. Si on n’a pas envie de belles performances, on peut se rabattre sur la 1.4, plus fiable et

1 000 € moins chère.

Quelle version choisir ?

Vu la faible différence de prix, on peut craquer sur une Pack +, à condition d’en trouver une…

Les versions collector

Surtout la 1.6, à condition de la trouver en parfait état avec un faible kilométrage. Une Pack + d’une couleur originale sera encore plus collectionnable. Problème : on n’en trouve pour ainsi dire pas.

Que surveiller ?

Fondamentalement, l’A2 est très solide, mais elle n’échappe pas à quelques ennuis. Si la 1.4 ne pâtit que de soucis de bobines, la 1.6 est un peu plus capricieuse. L’injection directe, comme souvent à son époque, pose quelques soucis de capteurs, voire plus rarement de pompe à essence. A surveiller également, les clapets dans le collecteur d’admission.

Les triangles de suspension, creux, ont tendance à se corroder : à vérifier avant achat. Dans l’habitacle, le toit ouvrant panoramique est sujet aux pannes, surtout s’il est peu utilisé. Il apprécie également d’être graissé régulièrement. Les bourrelets gauches du siège conducteur ont tendance à s’affaisser, mais, malgré tout, le cockpit vieillit très bien. Il en va de même pour la carrosserie et le châssis, insensibles à la corrosion.

Sur la route

Pour ma part, je trouve que la ligne de l’A2 a bien supporté le poids des ans. A bord, son habitabilité est étonnante vu la faible longueur : strictement aucune voiture actuelle ne peut en dire autant. Idem pour le coffre (à double fond), variant de 390 l à 1 180 l. La finition s’avère d’excellente facture, alors que grâce au volant réglable dans les deux plans, on bénéficie d’une excellente position de conduite.

Le moteur 1,6 l, pourtant d’une puissance modeste suivant les normes actuelles, manifeste une belle vitalité, alliée à une douceur évidente. Performant, ce bloc procure un bel agrément, bien secondé par une boîte douce et idéalement étagée, ce qui favorise les reprises. De plus, il se fait oublier à vitesse constante, où l’A2 se révèle étonnamment bien insonorisée : cette petite voiture est donc très adaptée aux longs trajets.

Si elle profite d’une tenue de route parfaitement sûre, on peut lui reprocher une suspension imparfaite, capable de trépider tout en laissant apparaître un peu de roulis. Rien de dramatique, mais Audi aurait pu davantage soigner l’amortissement. Heureusement, l’allemande freine court. Reste que cette A2 1.6 se révèle frugale, se contenant de 6,5 l/100 km en moyenne, et de 5,7 l/100 km sur route.

L’alternative youngtimer

Audi 50 (1974 – 1978)

La première petite Audi, c’est elle, la 50, une jeune cinquantenaire présentée en 1974. Elle devance la Volkswagen Polo qui en est une variante low-cost. Largement dessinée par Marcello Gandini, elle a vu sa conception initiée par NSU, chez qui elle devait remplacer la Prinz. Initialement, la 50 reçoit un 1,1 l de 50 ch, garant de bonnes performances pour l’époque : 142 km/h en pointe. Il faut dire qu’elle est très légère, à 685 kg ! Tiens, tiens…

Une variante boostée de ce 4-cylindres (60 ch) est aussi proposée, mais remplacée en 1976, elle est remplacée par un 1,3 l de même puissance. Roulant à 152 km/h et franchissant les 100 km/h en 13,2 sec, l’Audi 50 1.3 GLS est une citadine chic, vive, sûre et très agréable à conduire. Bien fabriquée, elle n’aurait que des qualités, mais son prix excessif et la concurrence interne de la Polo la condamnent. Elle est retirée dès 1978, produite à 180 822 unités seulement. Une carrière étonnamment similaire à celle de l’A2 ! A partir de 7 000 €.

Audi A2 1.6 FSI (2002), la fiche technique

Moteur : 4 cylindres en ligne, 1 598 cm3

Alimentation : injection directe

Suspension : jambes McPherson, ressorts hélicoïdaux, triangles, barre antiroulis (AV) ; essieu de torsion, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AR)

Transmission : boîte 5 manuelle, traction

Puissance : 110 ch à 5 800 tr/min

Couple : 155 Nm à 4 500 tr/min

Poids : 995 kg

Vitesse maxi : 202 km/h (donnée constructeur)

0 à 100 km/h : 9,8 s (donnée constructeur)

