Gmc

Le SUV au gigantesque moteur de 10 litres conçu "pour les Saoudiens"

Cédric Pinatel

Imaginez un SUV équipé d'un V8 deux fois plus gros que celui d'une Ford Mustang. Eh bien oui, ça a existé et ça semblait assez drôle à conduire.

Ce GMC Suburban possédait un V8 de 9,9 litres préparé par Lingenfelter. Photo : Car & Driver.

Quel est le plus gros moteur du marché automobile actuel ? Tant qu’il reste des Mistral à écouler, c’est le W16 quadriturbo de Bugatti avec 8,0 litres de cylindrée.

Les gros pick-up et autres SUV américains ont eux aussi été réputés pour leurs énormes moteurs. Les Ford F-Series Heavy Duty, Ram et autres Chevrolet Silverado possèdent tous d’énormes V8 en option, qui peuvent dépasser les 7 litres. Par le passé, le Dodge Ram a même proposé un V10 dont la cylindrée est montée jusqu’à 8,3 litres (comme dans la Viper équipée du même bloc).

Mais dans l’histoire récente de l’automobile, jamais on n’avait vu un véhicule avec un moteur aussi gros que le Gmc Suburban rouge essayé par les journalistes américains de Car & Driver en juillet 1994 (article republié récemment à lire). Ils racontent que cet engin hors normes a été commandé par la General Motors au préparateur Lingenfelter avec un but précis : en faire un véhicule à la puissance et au couple herculéen, en vue d’une possible petite série de véhicules blindés vendus à des organisations gouvernementales saoudiennes.

Un V8 de 9,9 litres

Alors que le GMC Suburban montait déjà à 7,4 litres en V8, l’exemplaire revu et corrigé par Lingenfelter se retrouvait avec un bloc atmosphérique de 9,9 litres de cylindrée. Conçu d’après des standards de moteur de bateau, cette mécanique monstrueuse produisait plus de 550 chevaux et 955 Nm de couple. De quoi faire fumer le train arrière en mode deux roues motrices comme l’ont constaté les journalistes de Car & Driver, mais aussi abattre le 0 à 60 mph en 4,6 secondes en mode 4x4 d’après leurs mesures (pour une consommation moyenne de 29,4 litres/100 km).

Comme on peut le constater dans la vidéo ci-dessous montrant un Chevrolet Suburban équipé de la même préparation, ce moteur fait aussi autrement plus de bruit que celui du modèle de série. La préparation coûtait 38 000 dollars à l’époque, mais Lingenfelter en aurait tout de même conçu une petite dizaine pour répondre aux demandes de la clientèle.

Pas du tout le plus gros moteur de tous les temps…

Et si cette cylindrée de 9,9 litres paraît énorme d’après nos standards, rappelons-nous qu’on a déjà vu bien plus fou que ça à une époque lointaine : la « Brutus » allemande fabriquée au début des années 20, par exemple, possédait un V12 BMW d’avion de 47 litres installé dans un châssis de bus. La Fiat S76 de 1911, avant elle, utilisait un 4 cylindres de 28,5 litres. 

