Les vendeurs sont totalement déprimés par l’année 2025 du marché automobile français

Est-ce les choses pourraient être pire en 2026 pour le marché automobile neuf français ? Les professionnels de l’automobile ne l’espèrent évidemment pas. Sur le dernier mois de décembre, le marché a encore perdu 5,8 % par rapport à décembre 2024, ou même 10,1 % à nombre de jours ouvrés identiques.

Avec 1 632 154 voitures particulières neuves vendues, 2025 marque ainsi un repli de 5 % par rapport à une année 2024 déjà loin d’être simple pour les concessionnaires.

Malgré un rebond de 5,4 % sur le mois de décembre, le groupe Stellantis recule de 7,1 % sur les douze mois de l’année 2025. DS Automobiles plonge de 20,8 %, Fiat de 38,2 %, Opel de 19,3 %, Jeep de 17,4 % et Peugeot de 5 %.

Le groupe Renault s’en tire nettement mieux avec une légère progression de 1,2 % (+ 3 % pour la marque Renault, -3,9 % pour Dacia). Toyota décroche de 13,7 % après des années de très grosse croissance. Le groupe Volkswagen perd 2,1 %.

Le diesel, c’est presque fini

Cette année 2025 aura aussi vu continuer la tendance baissière du diesel et des autos sans aucune hybridation au profit des modèles hybrides et électriques. Au lieu de 7,9 % en 2024, la part de voitures neuves diesel n’a été que de 4,9 % sur les douze mois de l’année. Les hybrides, en comptant les modèles à hybridation légère et ceux à hybridation « normale », représentent 43,8 % au lieu de 34,3 % l’année dernière. L’électrique couvre 20 % du marché neuf contre 16,9 % l’année dernière et, à cause du malus masse, l’hybride rechargeable n’est plus qu’à 6,9 % au lieu de 8,5 % l’année dernière.

La part de voitures électriques neuves a été de 24 % sur le mois de décembre, en léger recul par rapport au record de novembre (26 %). Ces ventes de voitures électriques devraient rester soutenues grâce au renouvellement de la prime CEE réservée à ces véhicules.

Renault roi du marché thermique et électrique

Du côté des véhicules les plus vendus, c’est une victoire écrasante de la Renault Clio sortante avec 100 101 exemplaires immatriculés. Elle bat à plates coutures la Peugeot 208 (73 092), pourtant aidée par sa version 100 % électrique. La première voiture électrique du classement est aussi une Renault, la 5 qui se place en septième position avec 36 912 unités écoulées. Elle domine le Tesla Model Y (19 207 unités), la Citroën ë-C3 (16 223), le Renault Scénic qui progresse beaucoup grâce à ses remises (16 128) et la Peugeot E-208 (14 290€.