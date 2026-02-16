Non, les cyclistes n'ont pas le droit de rouler à plus de deux côte-à-côte sur la route

Vous êtes certainement déjà tombé, au volant de votre voiture, sur un groupe de cyclistes en arpentant une jolie route française où des adeptes du sport à pédales profitaient de la journée pour enchaîner les kilomètres en groupe.

Le fait de devoir doubler un gros groupe de cyclistes, évoluant à un rythme évidemment très différent de celui d’une voiture sur une route nationale, ajoute en soit un danger à la circulation et nécessite de passer sur la voie opposée. Et justement en matière de pratiques autorisées pour les cyclistes, le code de la route prévoit quand même plusieurs limites.

La route à deux côte-à-côte, c’est oui mais…

Les cyclistes ont-ils le droit de rouler côte-à-côte sur la chaussée ? « Les conducteurs de cycles à deux roues sans remorque ni side-car ne doivent jamais rouler à plus de deux de front sur la chaussée », voilà ce que dit l’article R431-7 du code de la route à ce sujet.

Et surtout, ils n’ont pas le droit de rouler à deux côte-à-côte dans toutes les conditions : « ils doivent se mettre en file simple dès la chute du jour et dans tous les cas où les conditions de la circulation l'exigent, notamment lorsqu'un véhicule voulant les dépasser annonce son approche. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe », précise l’article R431-7. Un cycliste qui refuse de se ranger derrière l’autre lorsqu’un automobiliste se situe derrière lui et essaie de le doubler commet donc une infraction et risque une amende forfaitaire de 35€.

Ce que les cyclistes n’ont jamais le droit de faire

Le code de la route précise ainsi que les cyclistes n’ont pas le droit de rouler en « meutes » sans tenir compte des autres usagers de la route : non seulement ils n’ont pas le droit de se mettre à plus de deux côte-à-côte sur la route, mais les groupes de plus de 10 cyclistes doivent êtres scindés pour limiter les risques comme c’est recommandé par les associations et autres professionnels de ce sport.

Bref, les cyclistes n’ont pas tous les droits et il en va aussi de la sécurité routière lorsqu’ils ne respectent pas le code de la route.