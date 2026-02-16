Retrouvez-nous demain pour découvrir en live le nouveau Jaecoo 7

Chery, ce nom ne vous dit sûrement rien mais sachez que c’est tout simplement le premier exportateur de voitures chinoises au monde, avec plus d’un million de véhicules vendus hors de ses frontières l’an dernier.

Pour son débarquement chez nous au printemps 2026, le groupe ne fait pas les choses à moitié et lance deux marques d’un coup : Omoda, typée crossover urbain, et Jaecoo, qui mise sur un look de baroudeur. Avec 70 points de vente prévus et une garantie béton de 7 ans, ils comptent bien venir grappiller des parts de marché aux clients de chez Renault ou Peugeot.

Le fer de lance de cette invasion, c’est lui : le Jaecoo 7. Ce SUV compact de 4,50 m viendra concurrencer les Renault Austral et Peugeot 3008. La marque mise tout sur son système Super Hybrid System (SHS). Sur le Jaecoo 7, on retrouve une motorisation hybride rechargeable (PHEV) musclée de 279 ch. Celle que nous aurons à l’essai demain.

Le concept est malin : le moteur électrique de 204 ch anime les roues la majeure partie du temps, tandis que le 1.5 essence sert de générateur. Résultat ? Une autonomie électrique de 90 km pour les trajets quotidiens et une autonomie totale qui grimpe à 1 200 km pour les départs en vacances.

Jaecoo veut taper fort. Le Jaecoo 7 hybride rechargeable de 279 ch devrait être commercialisé sous la barre des 40 000 €. C’est quasiment le prix d’un SUV hybride simple (non rechargeable) chez les constructeurs européens. Retrouvez-nous dès demain pour décrouvrir le Jaecoo 7 en live.