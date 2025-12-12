Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Alexandre Bataille

Plus gros exportateur de voitures chinoises, le groupe industriel Chery s’apprête à se lancer dans l’Hexagone avec deux marques, Jaecoo et Omoda, un réseau et quatre SUV pour commencer.

Un nouveau géant chinois s'installe en France

Dans le sillage de MG Motors et BYD, le groupe Chery Auto, appartenant à l’Etat Chinois, nourrit de grosses ambitions en Europe. Avec 7 marques au compteur, l’entreprise basée à Wuhu, au sud de la Chine, emploie 80 000 salariés et se positionne comme le plus gros exportateur d’autos du pays puisque, sur les 2,6 millions de voitures produites l’an passé, 1,14 million a été vendu hors des frontières.

Le Jaecoo 5 sera lancé au printemps. C'est un gros SUV urbain ou petit compact, concurrent du Peugeot 2008.
Le Jaecoo 7, fera face aux Peugeot 3008 et Renault Austral. Il sera vendu enetre autres avec une intéressante motorisation hybride rechargeable.
Avec une usine à Barcelone et deux centres de R&D en Allemagne et en Espagne, le groupe est présent en Europe depuis quelques années déjà. Ses véhicules sont vendus au Pays Bas en Pologne, en Espagne, en Italie ou encore en Grande-Bretagne. Depuis 2024, Chery a vendu près de 100 000 exemplaires sur le Vieux Continent. Un résultat encourageant qui a poussé le groupe à étendre son rayon d’action à la France et l’Allemagne.

« On ne veut pas casser les prix »

Au printemps 2026, Chery débutera la commercialisation de 4 modèles, à travers deux marques spécialement conçues pour l’export : Jaecoo et Omoda. Si les modèles sortent des mêmes chaînes de production, reposent sur la même plateforme et partagent de nombreuses spécifications techniques, chacune cible sa clientèle. « Omoda se veut typée crossover et Jaecoo joue un registre plus baroudeur », explique Thomas Chrétien, nouveau Directeur Marketing et transfuge de Vinfast. Dans les deux cas le challenge est relevé pour la marque qui compte s’attaquer aux marques généralistes où l’on retrouve la majorité des constructeurs domestiques : Renault, Peugeot et Citroën.

Une offre concentrée sur l’hybride

Dans son plan initial, Chery avait prévu de débarquer avec des modèles 100 % électrique, mais avec le ralentissement du marché et le stratégique « éco-score », le constructeur a revu ses plans. Jaecoo et Omoda lanceront, des SUV bien sûr, mais équipés pour le moment de motorisations hybrides et hybrides rechargeables. Pour le 100 % électrique, « on verra plus tard », expliquait la direction au printemps dernier. Dans un premier temps, le groupe mettra le paquet sur Jaecoo avant de mettre en lumière au printemps prochains ses deux crossovers Omoda 7 et 9, dont nous vous parlerons prochainement plus en détail.

Le groupe chinois ne compte pas casser les prix comme l’explique Thomas Chrétien. Il cible des marques généralistes comme Peugeot, Renault ou Toyota en proposant avec une stratégie de « plus pour le même prix ». À savoir un de ses SUV PHEV (hybride rechargeable) au prix d’un SUV HEV (hybride simple) européens. Pour consolider son arrivée en France et rassurer les clients, près de 70 points de ventes et d’entretien seront ouverts début 2026. De plus, tous les modèles seront assortis d’une garantie de 7 ans.

Jaecoo 5 : objectif Peugeot 2008

Le Jaecoo 5 sera lancé avec une motorisation "full hybride" de 204 ch avec un prix d'appel estimé à 30 000 €.
Le fer de lance de cette arrivée en France est le Jaecoo 5. Un SUV compact, long de 4, 38 m. Il viendra se frotter dès le printemps 2026 à des concurrents comme le Peugeot 2008, le Nissan Qashqai ou encore le Renault Symbioz. Fabriqué en Chine, il s’inspire sans complexe des productions Land Rover. Pas vraiment étonnant, Chery produit depuis 2024, pour le compte du groupe britannique, des véhicules électriques sous la marque « Freelander » pour le marché Chinois.

Malgré quelques fautes de goût le Jaecoo 5 présente bien. L'intérieur comprend toutes les technologies modernes et s'avère très bien équipé de série..
La tablette verticale est plutot réactive. Elle fonctionne sous Android et propose de nombreuses fonctionnalités comme cette caméra 540°.
À l’intérieur, on découvre un habitacle qui tente l’élégance. C’est plus ou mois réussi. La sellerie composée d’un cuir synthétique n’est pas d’une qualité exceptionnelle et quelques plastiques laqués ternissent un effort incontestable sur la présentation. On aime les plastiques moussés, les inserts en aluminium brossé et les surpiqûres. Le conducteur fait face à un minuscule combiné d’instruments numérique secondé par un écran central tactile de 13,2 pouces, placé à la verticale. Ce dernier a l’air d’être assez réactif à l’usage et dispose des connectivités Android Auto et Apple sans fil.

Deux passagers de bonne taille voyageront bien à l'arrière. La banquette mériterait un dessin plus ergonomique pour offrir davantage de confort.
Avec 410 litres et une ouverture bien large. Le coffre répond sans difficulté aux besoins d'une famille.
 Le volume de coffre offre une capacité d’emport de 410 l. Un chiffre qui le place dans la moyenne de la catégorie. À l’arrière, les passagers profitent d’un espace aux genoux correct mais d’un manque de maintien pour les cuisses.

Une hybridation sophistiquée

Tous les modèles hybrides ou hybrides rechargeables proposent une technologie assez sophistiquée, développée en interne par Chery. Baptisée Super Hybrid System (SHS), ce système repose sur le même principe que celui de BYD, de Nissan et Honda. La majorité du temps, le moteur essence sert de générateur pour recharger la batterie servant à alimenter le moteur électrique qui se charge seul de faire tourner les roues. Et selon les situations il se reconnecte pour l’aider. Toutes les versions s’appuient sur un 4 cylindres essence 1.5 suralimenté à cycle Atkison de 143 ch, un moteur électrique puissant (204 ch) et une batterie dont la taille change selon que l'hybride soit simple ou rechargeable.

La fiche technique annonce une consommation 204 ch, une consommation de 5,3 l/100 km et une autonomie de 900 km pour le Jaecoo 5.
Le Jaecoo 5 développe une puissance combinée de 204 ch et promet des consommations mixtes WLTP aux environs de 5,3 l/100km. L’autonomie maximale est annoncée pour 900 km, notamment grâce à son réservoir de 51 litres. Le prix d’appel du Jaecoo 5 devrait tourner aux alentours des 30 000 € assorti d’une garantie de sept ans.

Jaecoo7 : Austral et 3008 dans le viseur

Le Jaecoo 7, joue dans la catégorie des SUV compacts. Il enrichit l'offre d'une motorisation hybride rechargeable de près de 350 ch avec 3 moteurs électriques et une transmission intégrale.
Le Jaecoo 7, reprend grosso modo la même base que son petit frère. Long de 4, 50 m, il viendra quant à lui se frotter à des modèles comme le Renault Austral et le Peugeot 3008. A la différence, il proposera, en plus, une motorisation hybride rechargeable de 347 ch (puissance cumulée) assurée par trois moteurs électriques. L’autonomie électrique attendra 90 km et cumulée la marque communique sur 1 200 km, en partie grâce à son réservoir de 60 litres.
Cette version premium, présentée ici, embarque le meilleur du catalogue un petit toit ouvrant panoramique, une sellerie cuir synthétique, des sièges réglables électriquement ou encore une grosse sono Sony.

Un nouveau géant chinois s'installe en France
Le design est calqué sur celui des productions Land Rover. Notamment la partie arrière. 


De série, le Jaecoo 7 proposera le volant et les sièges chauffants, un vitrage acoustique et une climatisation automatique bi-zone. Cet hôte de qualité propose une banquette de meilleure qualité avec une assise travaillée aux places arrière. Deux adultes de bonne taille voyageront confortablement. Enfin, le volume de coffre dispose d’une capacité de 500 litres. Un chiffre plutôt dans la moyenne des SUV compacts.

L'espace est généreux pour deux adulstes. La finition est plus soignée à bord du Jaecoo 7.
Le SUV compact enrichit le contenu d'un toit panoramique, d'un sono haut de gamme et de nombreux assistances à la conduite.
Le ticket d’entrée du Jaecoo 7, équipé de la motorisation hybride simple, ne devrait pas dépasser les 40 000 € pour le marché français. Bien entendu, la fourchette basse concernera la version full hybrid. La déclinaison PHEV se rapprochera plus volontiers des 40 000 €. Mais à en croire les premiers bruits de couloir, l’objectif est de proposer le PHEV sous la barre des 40 000 €.

