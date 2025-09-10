Faut-il avoir peur de ces marques chinoises non commercialisées en France ? - En direct de Munich 2025

On reconnaît tous un logo Renault, Citroën, Volkswagen ou Mercedes au premier coup d'oeil. Mais si on vous met devant celui de Aito, de Hongqi ou de Omoda, ça fera moins les malins ! Et pourtant, toutes les marques citées plus haut ont pour ambition de débarquer sur le marché européen, et de se faire un nom, voire une image de marque.

Pas facile ? En effet, se construire une image prend du temps. Et il se dit que la plupart des marques chinoises qui fleurissent depuis une dizaine d'années, auront disparu dans une autre dizaine d'années. En attendant, elles font leur show au Salon de l'automobile de Munich, et étalent leurs modèles, leurs technologies, avec parfois des propositions impressionnantes.

Alors procédons par ordre alphabétique pour faire les présentations de ceux qui se sont déplacés.

Aito

On commence du coup avec Aito, qui est une coentreprise avec Seres à la base, et appartient désormais à Huawei, le géant de l'électronique et de la téléphonie. Lancée en 2021 avec au départ des modèles sur base Seres (le Aito 5), elle propose sur son stand 4 modèles. Les Aito 9, 8, 7 et 5.

Le modèle 9 se la joue Rolls Royce avec 5,21 m de long, sièges de deuxième rangée pullman, écran XXL qui descend du plafond, sièges arrière en sens inverse intégrés au coffre avec réfrigérateur pour bouteilles de champagne, etc. Le tout pour 67 000 dollars US en prix chinois. Et avec une batterie de 100 kWh qui promet plus de 600 km d'autonomie.

Les autres modèles sont aussi des SUV qui se veulent plutôt luxueux, gros, très technologiques, avec des systèmes de conduite autonome de niveau 2+ fournis par Huawei. Bref, du lourd pour une marque quasi inconnue, même en Chine semble-t-il.

Avatr

Cette marque est l'une qui compose la galaxy Changan, crée en 2018, et bénéficie aussi de l'aide de Huawei pour les aides à la conduite et la technologie embarquée dans les cockpits. C'est une co-entreprise avec CATL, le fabricant de batterie, également.

Elle présente sur son stand les modèles 012, 07 et 06. La 012 (à prononcer zéro un deux) est une berline de 5,02 m, électrique, et électrique à prolongateur d'autonomie, qui affiche entre 313 et 578 ch tout de même. En électrique la batterie est de 94,5 kWh et en électrique à prolongateur 39 kWh. Certaines sources évoquent même une batterie de 116,8 kWh. En version la plus puissante, elle peut abattre le 0 à 100 en 3,8 s.

Le 07 est un SUV de 4,83 m, électrique, qui affiche de 310 à 590 ch selon qu'il soit électrique ou électrique à prolongateur d'autonomie. De 610 à 650 km d'autonomie en électrique (batterie de 82,2 kWh, certainement en norme chinoise CLTC), et plus de 1 000 km avec le prolongateur. Et pour le plus puissant, un 0 à 100 en 3,9 s.

La 06 est une berline de 4,85 m, elle aussi électrique ou à prolongateur, avec le même ensemble que le 07 et des autonomies anoncées identiques, ce qui est étrange vu sa carroserie plus profilée.

Pour les 3 modèles, un habitacle quasi identique, composé de trois ou quatre écrans, dont un qui court sur toute la largeur, et prolongé par les images des rétroviseurs caméras. Encore une fois, tout cela est très techno.

Changan

Maison-mère de nombreuses marque, souvent sous forme de co-entreprises, Changan commercialise aussi des modèles sous sa propre marque, ou comme ici "Changan Deepal". Le stand était d'ailleurs commun avec Avatr.

On trouvait donc les Changan Deepal S05 et S07, deux SUV électriques ou électriques à prolongateur d'autonomie (quelle surprise !).

Le S05 est un SUV compact de 4,62 m de long. Les puissances vont de 218 ch à 429 ch. Les batteries en 100 % électriques font 56,1 ou 68,8 kWh pour 510 km d'autonomie (56,1 kWh, la 68,8 kWh étant fraîchement lancée, nous n'avons pas le chiffre). La version à prolongateur annonce 1 234 km d'autonomie.

Le S07 est un SUV également, plus gros (4,75 m). Mais il est moins puissant, avec entre 218 et 258 ch. Electrique ou à prolongateur, il annonce 520 à 628 km d'autonomie (norme CLTC) grâce à deux batteries de 68,8 ou 80 kWh. La version à prolongateur peut faire jusqu'à 210 km en 100 % électrique et 1 280 km en tout.

Les habitacles sont un peu plus simple que chez Avatr, mais toujours avec un grand écran central, à la mode Tesla, qui semble être l'inspiration évidente.

Dongfeng Forthing

Le chinois Dongfeng est à Munich avec sa marque Forthing (après s'être nommée Fengxing en chinois), déjà découverte à Munich en 2023 et à Paris en 2024. Sont présents les SUV Friday, monospaces UTour et V9 et enfin berline S7.

Le SUV Friday serait le plus adpaté à l'Europe. C'est un modèle électrique de 4,60 m de long dont l’autonomie varie de 400 à 510 km selon la version, grâce à deux batteries différentes (65,2 et 85,9 kWh). Son prix avoisinerait les 40 000 €.

Le V9 est un grand monospace de 5,25 m de long, dont la calandre manque cruellement de finesse, mais qui a l’avantage d’être repérable de loin. Derrière cette grille se trouve un moteur essence 1.5 en version hybride et hybride rechargeable dont la plus grande batterie atteint 34,9 kWh.

Le U-TOur est un peu plus raisonnable en gabarit, avec seulement 4,85 m de long. Il est doté d'un moteur 100 % thermique (pour une fois) 1.5 turbo de 197 ch.

En plus de ces monospaces, Forthing présente la S7, une grande berline de 4,93 mètres de long, totalement électrique. Sous une ligne sage, mais hyper aérodynamique avec un très bas Cx de 0,19, se cache un moteur à la puissance modeste de 217 ch, mais à la batterie plutôt petite de 70,3 kWh bruts mais l’autonomie annoncée s’élève à 540 km WLTP.

Hongqi

Cette marque est la plus ancienne marque chinoise automobile pour les particuliers. Créée en 1958, elle appartient au groupe FAW et son nom signifie "drapeau rouge".

Sur son stand, on trouve les EHS5 et EHS7, deux SUV électriques. Le premier cité mesure 4,76 m et sera doté d'une batterie de 85 kWh qui lui offrira environ 600 km d'autonomie. La puissance est élevée, avec 560 ch, mais les performances ne sont pas connues. La recharge à 265 kW permettra de récupérer de 10 à 80 % en 20 minutes.

Le second est plus imposant, avec 4,93 m de long. Il reprendra la petite batterie de 85 kWh de l'EHS5, pour 475 km d'autonomie WLTP, et le moteur développe 344 ch. Mais il aura en plus une grosse batterie de 111 kWh, pour 600 km d'autonomie, et une version 4 roues motrices avec la même grosse batterie, qui affiche 540 km d'autonomie mais certainement des performances bien plus consistantes, avec 753 ch sous la pédale de droite.

Jaecoo et Omoda

Encore des noms très très inconnus. C'est le groupe Chery qui est à la base de ces marques. Elles sont presque jumelles, uniquement vendues en dehors de Chine pour participer à l'effort de Chery pour le développement à l'international.

A Munich, on peut découvrir les J5 et J7 chez Jaecoo, deux SUV thermiques, PHEV ou électriques, au design carré et très baroudeur, un peu inspiré par Land Rover manifestement. Le J5 est un petit gabarit de 4,38 m. Il dispose de deux batteries de 58,9 ou 60,9 kWh pour 400 km d'autonomie.

Le J7 est plus imposant, avec 4,50 m. Il existe en thermique 1.6 turbo de 194 ch, ou en PHEV 1.5 de 342 ch, doté d'une batterie de 18,3 kWh qui lui permet 88 km en tout électrique.

Chez Omoda, on trouve les 5 EV, 7 SHS et 9 SHS, trois SUV (encore...) électriques ou PHEV.

Le 5 EV est comme son nom l'indique électrique, de 4,40 m de long. Sa batterie de 61 kWh lui offre une autonomie de 430 km WLTP et son moteur de 204 ch le propulse de 0 à 100 en 7,2 s.

Le 7 SHS mesure 4,66 m. C'est un hybride rechargeable de 156 ch, dont la batterie de 18,3 kWh lui permet 95 km en tout électrique et une autonomie combinée de 1 250 km.

Le 9 SHS est logiquement le plus imposant, avec 4,77 m. Et c'est aussi le plus "sportif". Avec un 1.5 turbo plus son moteur électriques, il développe 537 ch et abat le 0 à 100 en 4,9 s. Son énorme batterie de 34,4 kWh lui permet théoriquement 145 km d'autonomie en 100 % électrique.

Xiaomi

Enfin Xiaomi, que l'on connaît plus surtout parce qu'ils vendent beaucoup de produit "tech" et des téléphones. Mais depuis quelques années la marque s'est lancée dans l'automobile. On a déjà parlé des berlines SU7 et de ses déclinaisons sportives. Mais à Munich, la marque, si elle est absente officiellement, est tout de même présente via un équipementier : Caresoft.

Sur son stand, un modèle YU7, version SUV de la SU7. Le esign fait penser au Ferrari Purosangue, la longueur de 4,99 en fait un grand SUV. Il est doté d'une mécanique électrique presque modeste de 319 ch en version de base (mais des versions plus puissantes existent), et d'une batterie de 94,3 kWh qui lui offre une autonomie jusqu'à 835 km en cycle chinois CLTC (bien moins donc en WLTP).