Personne ne comprend pourquoi cette Lamborghini avance toute seule
Moments de solitude pour le propriétaire de cette superbe Lamborghini Countach. Sur les images de la vidéosurveillance, sa sportive avance seule au point de s’enfoncer dans une haie à proximité d’un château.
Il sera sans doute très difficile d’expliquer à l’agent d’assurance les raisons de l’incident qui suit. Un collectionneur doit en effet comprendre pourquoi sa Lamborghini Countach de 1977 avance seule avec le frein à main serré et aucune clé sur le contact. Les témoins de l’événement ironisent : « un fantôme a pris le volant ! ».
Car oui, sur les séquences des caméras de surveillance installées sur le bâtiment, la Lamborghini initialement stationnée correctement parmi d’autres anciennes monte une pente, roule sur un parterre de fleurs, s’arrête, puis reprend son chemin avant d’être arrêtée par une haie. Après de multiples vérifications via un garage spécialisé, aucun problème n’a été trouvé à bord de la supercar rétro restaurée par son propriétaire il y a huit ans.
Une voiture iconique
Les quelques dégâts subits par l’auto seront bien entendu réglés pour un retour rapide sur la route. La Lamborghini Countach continue de faire rêver avec une côte montante spectaculaire. Pour rappel, l’Italienne abrite en version LP400 un bloc V12 de 375 chevaux pour 361 Nm de couple. Une mécanique suffisante pour atteindre 306 km/h après un 0 à 100 km/h abattu en 5,2 secondes.
